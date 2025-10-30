«Necesitamos que otros continúen con el compromiso social de Mercedes González»

Rafael Francés Oviedo Jueves, 30 de octubre 2025, 20:26 Compartir

«Para nosotros su partida no es el final, es un relevo y necesitamos que otros cojan su relevo, tomen su bandera y continúen con su compromiso. Descansa en la paz y la libertad que tanto amaste». Con estas palabras despidió el sacerdote Jesús Álvarez a su amiga Mercedes González, fallecida el pasado martes a los 71 años, durante su funeral, celebrado en la iglesia de Santa María la Real de la Corte. Registró un lleno en honor a la médico, exconcejala y activista social que luchó con sonrisa dulce, voz cálida y una fuerza inquebrantable y que ha dejado huella en Oviedo. Hasta el final estuvo implicada en todas las causas injustas que consideraba necesarias cambiar.

En la primera fila de los bancos sus tres hijos, Pedro, Mercedes y Paloma, y demás familia, a la que el sacerdote, acompañado en la celebración por los curas José Ramón Garcés e Hilario Paz, dedicó palabras de recuerdo y cariño para ex edil de Somos en el Ayuntamiento y directora de Cáritas, entre otras muchas actividades sociales: «Jesús se identificaba con el hambriento con el que Mercedes pasó tanto tiempo porque no se puede amar a Dios sin amar al pobre». Y añadió: «Mercedes no necesitó que nadie le explicara el Evangelio porque lo había hecho carne en sí misma».

Jesús Álvarez, que entremezcló canciones de la Misa Campesina nicaragüense durante la celebración del funeral, recordó su «lucha por el derecho a la alimentación, su lucha contra el hambre, que es un pecado social, su lucha por el inmigrante y el refugiado». Visitó, continuó, «a las presas y trabajó por ellas y también supo denunciar las cárceles de la opresión económica, el miedo y la injusticia social porque no hizo obras de caridad, tomó posición por los pobres y su vida fue un Evangelio vivo».

El sacerdote no dejó pasar la oportunidad para denunciar «las lacras como las guerras, los genocidios o la violencia machista» y volvió a mostrar el «compromiso incansable» de Mercedes González y «su voz en defensa de los oprimidos, amor que supo transformar en política social».

