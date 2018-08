«No me negaría a presidir la SOF» Felipe Díaz-Miranda en una parte de su despacho profesional repleta de arte. / PABLO LORENZANA Felipe Díaz-Miranda, arquitecto, miembro del movimiento renovador de la SOF: «La sociedad civil tiene que recuperar el protagonismo en la SOF. No se le ha preguntado nunca nada. Intento buscarle un futuro» DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 6 agosto 2018, 02:27

El arquitecto Felipe Díaz-Miranda Macías (Grado, 1958) recibe en su despacho de Quintana entre mapas, planos, arte y curiosidades. Es un hombre de gesto amable y verbo fácil que ha estado metido en la reordenación del Campo de San Francisco y, últimamente, la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), de la que fue directivo, como parte activa de un colectivo que busca renovarla.

-¿A qué se debe su regreso a la SOF?

-Un grupo de socios me dice, '¿cómo no nos echas una mano?'. No estaba funcionando, me dejaron de pasar los recibos. Con relación a lo último acontecido, se pide a los socios participar en una pantomima de asamblea general, en la cual conocemos que antes de que se produzca la cesión de la marca del día de América en Asturias ya se había prenegociado el desfile. Como socio, tengo que defender a mi sociedad. Queremos apartar la política, un local temporal, unas cuentas y un borrador de convenio de colaboración con el Ayuntamiento. En el caso de 'Rivi' (concejal de Festejos), me toca echar a seis trabajadores de la SOF a la calle y hubiese dimitido.

-¿La SOF tiene salvación?

-Sí, si conseguimos librarla de las disputas políticas y con un grupo de personas ilusionadas, que conozcan algo de gestión de festejos y que tengan capacidad de negociación. A mí nadie me levanta de una mesa.

-¿Quiere ser el próximo presidente de la SOF?

-Lo dirá el grupo con el que estamos. Se está creando un equipo de personas con experiencia, aunando socios muy antiguos y gente que ha estado en el Ayuntamiento.

-¿Le gustaría ser presidente?

-Yo no me negaría si este grupo de personas lo estima oportuno. Pero la intención no es el personalismo. Voy poniendo mi grano de arena. La sociedad civil tiene que recuperar el protagonismo, no se les ha preguntado nunca nada.

-¿Por qué se les preguntó ahora?

-Alguien ha olido que las responsabilidades de estas decisiones necesita no tomarlas el presidente actual, porque puede incurrir en alguna ilegalidad. Ahora la responsabilidad ya es de los socios. Yo quería negociar, evitando el lío.

-Pero las cartas están echadas.

-Las asumo. De mí nunca escuchará ir a los tribunales, ahora intento preparar un futuro para la SOF.

-Cambiando de tercio, está concluido el plan de movilidad.

-Antes se debe encargar en condiciones un plan estratégico para la ciudad. Se ha dispuesto de un tiempo ridículo y el resultado es ridículo, con 273 encuestas. La inmensa mayoría son obvias. ¿Usted estaría interesado en potenciar la cultura de Oviedo? Sí. La ciudad tiene que tener identidades. El Campo de San Francisco, que a mí me tocó, no puede serlo todo. ¿Quiero que sea una plaza, un lugar de juego, una rotonda de coches...? Cuando se haya definido, tendré que encargar un concurso de ideas. Tenemos que tener claro lo que va a pasar en la fábrica de La Vega y el viejo HUCA para hacer un plan de movilidad. Tenemos que apostar por algo.

-O sea, que la reforma de la plaza de la Escandalera es lo de menos.

-Puede ser hasta contraproducente. Los terrenos del HUCA pueden ser de reserva estratégica, porque en este momento Oviedo no tiene ninguna necesidad clara. Hoy preguntas a cualquiera de El Cristo y se le ocurren chorradas, como un centro social. El proyecto es magnífico, pero critico las bases. Un tercio de equipamiento, uno de espacios libres y uno de vivienda, que lo paga todo. Creamos una segunda calle Uría y en un segundo Campo de San Francisco. ¿Nadie ha pensado que hay miles de viviendas vacías?

-Todo esto se habla sin que se haya revisado el Plan General.

-Creo que tendría que haberse redactado un nuevo Plan General de Ordenación. Lo que se está haciendo es más un parche que una solución, y tenemos lagunas en el viejo HUCA y La Vega.

-¿Qué se podría hacer?

-Ver qué queremos hacer. Pelear por la capitalidad. Los Premios Princesa, la Universidad... deben estar en la capital. Segundo punto, ¿qué vocación? ¿Queremos que sea ciudad universitaria? Luchemos por el sinsentido de Mieres y Viesques. Y volquémonos en la biomedicina.

-El rector dijo que tendría un campus único en El Cristo.

-Es imposible. Habría que convertir Oviedo en una ciudad campus. Estamos abocados a que lo que actualmente se entiende por la ronda interior, de ahí para adentro va a ser todo peatonal. Lo lógico sería conectar ahí todos los barrios en una ronda de un sentido, a diez minutos andando. El problema es que estamos todavía en una ciudad aldea; el individuo quiere llegar en coche a cualquier lado.

-¿Y la Ronda Norte?

-Hay que hacerla. La defensa del Naranco es una gran hipocresía.

-El Ayuntamiento apuesta muy fuerte por el Bulevar.

-¿Qué es apostar, hacer la ridiculez de concurso que garantizo que es técnica y económicamente inejecutable? Hace falta previsión, condiciones y apoyo de la ciudadanía.

-¿Está tan mal Licencias?

-Sí, hay un parón económico importante. Una solución es externalizar los informes técnicos.