Taboada tiende la mano al alcalde pero dice que la negociación de La Vega está parada El alcalde, en el centro, con otros concejales de la Corporación, antes del minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista en la plaza de la Constitución. / MARIO ROJAS IU propone un «pacto de fin de mandato» para rebajar la tensión «donde todos nos reconozcamos en la igualdad y la unidad» GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 1 septiembre 2018, 02:32

Tres mensajes conciliadores y una acusación inesperada. El Grupo Municipal de Somos Oviedo compareció ayer al completo en rueda de prensa para cerrar filas ante «las palabras muy gruesas» del alcalde, Wenceslao López, del día anterior, pero para insistir, también, en que «discrepar no es deslealtad», en que las diferencias entre los socios de gobierno se deben solucionar con «diálogo» y que «es hora de trabajar y gobernar». Pero también para asegurar que las negociaciones por La Vega, que lidera el propio alcalde, «estaban en vía muerta» y, de ahí, que la proposición no ley presentada en el Congreso «busca reforzar la posición de la ciudad» en las conversaciones con el Ministerio de Defensa, en las cuales «la postura partidista de Wenceslao López no ayuda» a conseguir los objetivos: la cesión de la antigua factoría a la ciudad, denunció la líder de Somos Oviedo, Ana Taboada. La vicealcaldesa no quiso dar detalles de esa supuesta parálisis en las conversaciones, tan solo que «me consta que no hay nada, que están en vía muerta», dijo, y mostró su decepción porque suponía que con el cambio de gobierno tras la moción de censura «iba a haber avances y no los hay, no se puede engañar a la gente», sostuvo. Ante esta situación, señaló, «el alcalde ha optado por lo más fácil: por atacarnos a nosotros en lugar de a su partido».

Los cinco concejales de Somos, ausente Rubén Rosón, insistieron en el mismo mensaje: existen discrepancias porque su grupo trata de ser «la voz de la calle» en el gobierno local, pero estas «son sanas» y en que «su trabajo y dedicación», que ejemplificaron en el de su compañera y concejala de Educación, Mercedes González, no se merecen los ataques recibidos en las últimas semanas. «Nos han llamado de todo estos días, solo por defender ideas y principios bastante legítimos. Nosotros no hemos faltado a nadie al respeto. Nos han dicho impresentables, inútiles, patéticos, desleales, mentirosos, guajes, enmierdadores... pero con actitudes como estas no van a conseguir quitarnos la ilusión de seguir trabajando por Oviedo y por los ovetenses», subrayó Taboada.

La pregunta era evidente: ¿hasta cuándo durará el gobierno que comparten las tres fuerzas? Los ediles de Somos hicieron votos por su continuidad hasta el final del mandato y, también, más allá porque «las fuerzas del cambio suman para seguir gobernando esta ciudad» después de mayo de 2019. Taboada, incluso, recogió la propuesta de IU para «un pacto de fin de mandato» que reconduzca la situación.

La iniciativa del coordinador de IU de Oviedo y concejal de Personal, Iván Álvarez, llegó en forma de comunicado, proponiendo un nuevo marco de entendimiento entre los tres socios de gobierno para los siete meses que quedan hasta las elecciones, pero alineándose con la postura de Wenceslao López sobre La Vega. IU muestra «públicamente su confianza» en el desempeño del socialista como alcalde y, «en general, la gestión de este equipo de gobierno». En este sentido, destaca que IU, tanto a nivel federal como local, no quiso participar en la presentación de la proposición no de ley porque «podría suponer la ruptura de la negociación con Defensa», unas conversaciones que, recuerda, surgieron por «el convencimiento de las tres fuerzas de gobierno» de que era el mejor camino para lograr «la reversión de esos terrenos en el menor plazo posible».

Ante este escenario, IU señala que «hay demasiados elementos de continua distorsión» entre los socios de gobierno y que «debemos retirar la presión de todos los concejales independientemente de la organización a la que pertenezcan ya que desde IU creemos que están haciendo un trabajo extraordinario» y un nuevo acuerdo «de fin de mandato, donde todos y todas nos reconozcamos en la unidad y en la igualdad, ya que nadie en Oviedo se cree que haya un grupo político en el equipo de gobierno que sea más que otro en la apuesta por los servicios públicos, en la ejecución presupuestaria, en la relación con otras administraciones en temas de tanto calado como las obras de los colegios, La Vega, el Bulevar de Santullano o la recuperación de un barrio olvidado como El Cristo».

El alcalde rebajó ayer el tono de las críticas, pero no tanto el fondo. Wenceslao López, por ejemplo, afeo a Somos su intención de reunirse con el rector para tratar de que el futuro grado de Deportes tenga sede en Oviedo. «No procede hacer campaña electoral, en estos momentos, y menos con asuntos que no son de competencia municipal» y también porque la decisión se producirá mas allá de junio de 2019.