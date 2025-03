Oviedo negocia concentrar los juzgados en el edificio de Silicosis

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 5 de diciembre 2019, 01:26 Comenta Compartir

Alfredo Canteli visitó ayer el plató de 'La Lupa', en Canal 10, para ser entrevistado por Juan Neira, que abordó casi la práctica totalidad de las cuestiones de actualidad que atañen a la capital. El alcalde destacó su buena relación con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y los consejeros de Infraestructuras y Cultura, Juan Cofiño y Berta Piñán, respectivamente, para llegar a acuerdos que impulsen varios de los proyectos con vocación capitalina y metropolitana como el plan Especial de El Cristo-Buenavista, la rehabilitación de la plaza de toros o las conexiones de las estaciones de ferrocarril y autobuses.

En cuanto al futuro de los terrenos del viejo hospital desveló que negocian con la consejería cambios en el diseño: más zonas verdes y lograr una vieja aspiración de jueces y abogados, una ciudad de la justicia que agrupe las sedes repartidas por Oviedo. «En las reuniones que mantenemos con el Principado negociamos concentrar todos los juzgados desperdigados en el edificio de Silicosis». Un objetivo con doble fin: por un lado, facilitar el trabajo del poder judicial; por otro, «dar fuerza y vida a El Cristo, que sufre desde la marcha del Hospital».

En el mismo ámbito, también explicó el alcalde que concuerda con el desarrollo urbanístico previsto por el diseño promovido por la consejería, que duplica la edificabilidad hasta unas 800 viviendas y, por otro, que negocia «un gran parque, irrenunciable» confiando en llegar a un acuerdo. «Tenemos una solución, ellos quieren otra, pero el proyecto de El Cristo nucna estuvo abandonado».

En cuanto a su apuesta estrella para este año, la recuperación de la plaza de toros, también habló de la buena sintonía con la consejera de Cultura. «Berta Piñán es sensible a nuestra petición», afirmó. «Cogimos la plaza completamente abandonada y queremos un espacio para 4.000 o 5.000 personas, la consejera sabe de las carencias de Oviedo y creo que no va haber problema», indicó. A preguntas de Juan Neira, Canteli explicó que el proyecto está consignado en el presupuesto y que, en todo caso, «no se va hacer una burrada». Lo pensando es «levantar el tercer graderío, que desapareció y cubrirla. Sería una incongruencia que dejaran caer un bien protegido».

De la parte alta a la baja de la ciudad, Canteli abordó la problemática con la fábrica de armas de La Vega. Una negociación que prevé «comenzar de cero» con el nuevo Ejecutivo que resulte de la recién inaugurada XIV legislatura. El regidor calificó la tasación del Ministerio de Defensa, 44,5 millones, como «desorbitada por los problemas que acarrea» y mandó un aviso a navegantes. «Me hablan que ponerla en marcha son 60 o 70 millones. ¿Puede Oviedo masticar más de 100 millones? Eso paralizaría el municipio y así no lo vamos a hacer», advirtió. «Si es imposible no lo haremos, no meteremos a Oviedo en un problema», agregó al involucrar al Ministerio en las labores de mantenimiento de lo que calificó «un nido de ratas» por la suciedad y el estado de semi ruina de muchos de los inmuebles. Asimismo, abrió la puerta a llegar a un acuerdo que no implique el intercambio de titularidad pero que consiga reabrir el antiguo recinto fabril.

Porque Canteli se mostró crítico con las administraciones: con la Central, en lo tocante con la «Asturias eternamente abandonada»; con la regional, porque «no se ha hecho nada» en la capital. Y, sin embargo, tendió puentes a la hora de hablar acerca del encaje de Oviedo en el área metropolitana. «Así no», afirmó primero para explicar que la denominación de 'central' invita al error si «quieren sumar al Occidente y al Oriente.

Fue tajante al desvelar que el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, le confesó en su último encuentro que «al área metropolitana hay que darle una vuelta». «Tienen que redefinirla y Oviedo valorar estar o no estar, no es una negativa rotunda pero en esa situación, sí», afirmó Canteli acerca del nuevo ente que considera que, en su actual configuración resta competencias a los ayuntamientos.

A renglón seguido, ponderó a Cofiño como «una persona íntegra» y definió a Barbón como «efectivo». «Nuestra relación es buena y espero que siga siendo buena, que caminemos juntos por el bien de Oviedo y Asturias». Preocupado, Canteli, por la realidad económica de la región que menos empresas creó el año pasado, y aludiendo constantemente a la mermada potencia comercial de la capital y del músculo de la hostelería a la hora de atraer turistas, invitó al presidente a «dinamizar» la actividad empresaria luchando contra la tarifa energética y por llenar los «kilómetros cuadrados» de suelo industrial disponible.

Planes para El Antiguo

Avanzó el alcalde incentivos fiscales para El Antiguo con el objeto de lograr retornar la actividad económica a él. También aludió al proyecto, en marcha, para el quiosco del Bombé y la recuperación del Campo de San Francisco. «El Campo hay que pisarlo, al prau lo dañan otras cosas, no pisarlo», invitando así a los ciudadanos a disfrutar del pulmón de Oviedo porque «la naturaleza si no se usa no se disfruta». En la lista de proyectos, se refirió al traslado de las pistas de atletismo del Palacio de los Deportes a una nueva dotación donde ahora se levanta el fallido spa del Naranco. «No nos podemos permitir el lujo de tener un edificio como el de Sánchez del Río abandonado», razonó. Deportes pretende aumentar la capacidad, ya sin tartán, de 5.000 o 6.000 espectadores para «celebrar competiciones de élite».

Ratificó Canteli su intención de apostar por una opción soterrada para el Bulevar de Santullano pero pidió esperar a que los técnicos municipales acaben de informar el proyecto de Bosque y Valle, cuando desde Infraestructuras ya se han encargado infografías alternativas. Por otro lado, afirmó que la revisión del PGO sigue su curso y que el gobierno PP-Ciudadanos ha venido «ha cambiar lo que no funciona, lo que funciona no se toca», en alusión al documento encargado por la anterior Corporación.

De la nueva, su equipo de gobierno, solo tuvo parabienes. «En el Pleno PP y Cuidadanos me lo demostraron ayer, pegados a mí como lapas». «Estamos trabajando bien. Nacho (Cuesta) está pelenado a muertes por las licencias, sacando cosas al ritmo que queremos».