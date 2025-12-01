«Trubia tiene opciones, pero no hacen nada»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:28 Comenta Compartir

Mantener la persiana levantada en la zona rural exige algo más que buena gestión: requiere vocación, paciencia y una dosis de amor por el territorio. En Trubia, en el concejo de Oviedo, el comercio local sigue latiendo gracias a rostros que conocen a sus vecinos por el nombre, aunque el escenario haya cambiado drásticamente en las últimas décadas.

Carnicería Basi

En la Carnicería Basi, Manuel García lleva 21 años al frente del mostrador. Él es de Teverga, pero hace más de dos décadas tomó el relevo de carnicero que se jubilaba y decidió quedarse. El nombre del negocio es un homenaje a su madre, Basi, marcando una línea de tres generaciones vinculadas al esfuerzo.

García, de 56 años, habla con la sinceridad de quien ha visto transformarse el pueblo. «La clientela era gente mayor y la perdí porque se fueron muriendo», lamenta, reconociendo que, aunque viene gente nueva a trabajar a la fábrica o de paso, «no son épocas guapas». Su deseo es claro: «Tengo la ilusión y espero jubilarme aquí», dice, aunque mira al futuro con la incertidumbre propia del comercio de proximidad en un entorno que envejece. «Esto no lo querría para la siguiente generación».

Flores Ludimar

A unos metros, Mari Carmen García lleva 30 años poniendo color a Trubia desde Flores Ludimar. Es la única floristería que queda en la localidad, un título que lleva con orgullo pero con dificultades. «Antes había más clientela, pero se nota la caída de los pueblos; la gente ya no hace vida aquí», explica. Para ella, el enemigo tiene nombre propio: las grandes superficies y los cambios de hábitos de consumo. Sin embargo, Ludimar resiste como el último bastión floral de la zona, ofreciendo un trato personalizado que ningún hipermercado puede igualar. «Todavía compran flores y los jóvenes también y no solo en épocas puntuales de campañas», dice.

Carnicería Sergio

Representa la cara más optimista y el relevo generacional. Sergio Fernández, vecino de Trubia de toda la vida, abrió hace cuatro años y medio. Su apuesta es radical por lo casero: chorizos, morcillas y unos cachopos de los que se declara «experto», todo elaborado por ellos mismos de forma artesanal. «Es incomparable, y si lo dudan, que vengan a comprobarlo. Trabajamos con el ganadero cercano», asegura. Su tienda funciona casi como un ultramarinos moderno donde «hay de todo», y su balance es positivo. «Ahora estamos remontando en Trubia. Todo lo que abra, que es poco, es bueno», afirma, convencido de que la competencia sana revitaliza el pueblo. Abrió allí por puro arraigo local y la clientela del valle de Trubia ha respondido. «Damos calidad y además conservamos el estilo de la tienda».

Confitería El vasco

El recorrido finaliza con el aroma de la Confitería El Vasco. Gabriel García regenta un local que ha sabido leer los nuevos tiempos sin perder su esencia. «No hay nada que obligue a la gente a quedarse aquí, así que nosotros mantenemos la clientela local, pero también nos hemos globalizado», explica. Los ciclistas que recorren la senda y los turistas que paran en tren son ahora parte de su público. Es crítico con la falta de impulso institucional: «Trubia tiene opciones, pero no hacen nada; esas casas que hay necesitan luz. Aquí pecamos de aguantar». Pese a que considera que la zona rural es «complicada», El Vasco goza de buena salud gracias a la herencia de sus padres y a una adaptación constante. «El local aporta calidad que es lo que intentamos cada día».

