¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las 'renovadas' estatuas de Maternidad y Neptuno de Oviedo. A. Piña
Esculturas en Oviedo

Neptuno regresa al Campo San Francisco y se descubre La Maternidad en los jardines del Hotel de la Reconquista

La estatua del dios del mar ha sido restaurada y ha recuperado su tridente y la escultura de la madre con su niño luce ya junto al hotel

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Son días frenéticos para la ciudad de Oviedo. La inminente celebración de los Premios Princesa –con gran parte de los galardonados ya en ' ... casa'– obligan a sacar a brillo en prácticamente cada calle del centro y a cada estatua. Los movimientos no cesan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

