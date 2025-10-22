Neptuno regresa al Campo San Francisco y se descubre La Maternidad en los jardines del Hotel de la Reconquista
La estatua del dios del mar ha sido restaurada y ha recuperado su tridente y la escultura de la madre con su niño luce ya junto al hotel
Oviedo
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:46
Son días frenéticos para la ciudad de Oviedo. La inminente celebración de los Premios Princesa –con gran parte de los galardonados ya en ' ... casa'– obligan a sacar a brillo en prácticamente cada calle del centro y a cada estatua. Los movimientos no cesan.
La estatua de Neptuno ha regresado a la fuente del Campo San Francisco junto al paseo de los Álamos, adonde volvió en 2023 tras más de medio siglo desaparecida y su posterior reaparición entre los fondos del Museo de Bellas Artes. Sin embargo, cuando no llevaba ni dos meses en su lugar, Neptuno sufrió un acto vandálico. Le robaron el tridente y como consecuencia dañaron su mano. Recientemente, apareció su cola rota. Tras su restauración por parte del Ayuntamiento, el dios del mar ha regresado al Campo.
La que, en cambio, ha dejado el paseo de los Álamos es la estatua de La Maternidad. Hace una semana, cumpliendo la petición de la Asociación de Niños Expósitos de Asturias, fue trasladada a los jardines del Reconquista. Este martes ha sido liberada de su precinto. «Es un momento extraordinario y que por fin se sepa a través de 'La Maternidad' que ese precioso hotel ha sido Real Hospicio para pobres, enfermos y niños y niñas expósitas», explicaron desde la Iniciativa Monumentos Expósito.
