La niña que se precipitó por la ventana está «estable dentro de la gravedad»

«He podido ver a mi hija en el UCI Pediátrica y está estable dentro de la gravedad». Abderrahman Zekri, el padre de la pequeña de dos años y medio que el miércoles se subió a la ventana y se precipitó desde un tercer piso en Vallobín, sigue sin creerse lo que ha pasado. No se mueve del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y con voz entrecortada narra que la pequeña está mejor y las siguientes horas siguen siendo vitales: «A Tasmin le están haciendo pruebas y no sabemos cuando saldrá de la unidad de cuidados intensivos ni la darán el alta».

La niña sufrió un traumatismo craneoencefálico y diversas fracturas por todo el cuerpo. Ha sido sometida a una operación de cadera, en la que le pusieron unos clavos, y le han puesto un drenaje en la cabeza. En los próximos días también se espera que sea intervenida del fémur, según adelantó su padre, quien ayer permanecía en la habitación donde está ingresada su esposa, embarazada de seis meses.

La mujer, de 32 años, sufrió en mitad de la calle Francisco Cambó un ataque de ansiedad al percatarse de lo que había ocurrido. Fue trasladada en ambulancia hasta el HUCA y ayer la llevaron a planta. Sigue «muy afectada» por lo ocurrido, según añadió ayer Zekri, y él se mantiene «fuerte» por ellas. «He pasado la noche en el hospital y aún tengo el susto en el cuerpo», relata.

Ambos recibieron ayer la visita de dos compatriotas, quienes relataron que la mujer «no para de llorar». «No se le puede preguntar cómo ocurrieron los hechos ; ellos están solos aquí porque llegaron a España hace poco», abundaron estas dos mujeres. Hasta el martes no conocían a la pareja pero tanto anteayer por la tarde como ayer por la mañana fueron hasta el HUCA para hacerles compañía.

También relataron que en Marruecos «todas las casas tienen rejas en las ventanas» para evitar este tipo de accidentes. Una de ellas las encargó cuando en 2016 un niño sufrió una caída mortal en La Argañosa. «Tengo dos niñas gemelas de tres años y no paran quietas. Cuando vi lo que había pasado encargué unas verjas en mi país y me costó traerlas. Finalmente no me dejaron instalarlas al no tener permisos», lamentó una de ellas.

Otro vecino del edificio colindante ha puesto una red en las ventanas para evitar que su hija se asome: «Las coloqué en dos habitaciones y en una tengo el sofá al lado». Según indicó el padre, en la habitación donde ocurrió el accidente hay una cama cerca del vano, abierto porque estaba una manta ventilando.

Ventanas cerradas

La niña estuvo asomada durante unos segundos y después resbaló. Cayó a plomo y primero fue atendida por los sanitarios a pie de calle. Después le realizaron otras exploraciones en la UVI móvil y varios minutos después la trasladaron al HUCA. Ayer, el cobertor ya había sido retirado y la ventana estaba cerrada.

Al barrio de Vallobín aún no le había pasado ayer el susto. Otra vecina relató ayer que se «volvería loca» si le pasa lo mismo: «Pobre niniña. En un momento te la pueden liar y tienes que tener mil ojos con ellas», señaló. Fue un accidente, según concluyó la Policía Nacional.