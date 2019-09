«Cuando era niño iba a todos los conciertos en la Catedral o el Tartiere» Willy Naves regresa a Oviedo para actuar en San Mateo. / EC Willy Naves, artista y cantante ovetense Anima a la gente a disfrutar de su concierto esta tarde en la Losa, «un buen escenario porque está conectado con el centro» IVÁN GARCÍA OVIEDO. Sábado, 14 septiembre 2019, 01:17

Quizás para ningún artista actuar en San Mateo sea tan especial como para Willy Naves (Oviedo, 1985). Natural de la ciudad, añora la tierra que le vio nacer y crecer. En 2008 cambió la capital del Principado por la del reino. Esta tarde (20 horas), tocará en la Losa para sus amigos, vecinos y conciudadanos.

-Ovetense y actuando en San Mateo, ¿se puede pedir más?

-Para mí es lo máximo. Cuando era niño siempre iba a todos los conciertos a La Catedral, a la plaza de toros, al Tartiere... Siempre sueñas con estar ahí cuando te dedicas a la música. Y obviamente es mucho más especial tocar en Oviedo que es donde me he criado, tengo a mis amigos y a mi familia.

- ¿Muchas felicitaciones?

- Sí, sobre todo cuando se anunció.

-¿Qué le parece la Losa como escenario?

-No sé muy bien cómo va a quedar, andaba mirando en prensa por hacerme una idea. Como ubicación está cerca del centro y creo que es bueno, mirando por los bares y demás. Cuando toqué en La Ería me gustó mucho el recinto, también me gusta el enclave de la plaza de toros. Yo creo que la clave es que esté cerca del centro de la ciudad y bien conectado con los sitios de la fiesta.

-¿Qué es lo más especial de tocar en Oviedo?

-Dormir en casa de mis padres y no tener que hacerlo en ningún hotel.

-¿Le hace ilusión especial compartir cartel con alguien en San Mateo?

-Sobre todo me hace ilusión ver a amigos músicos como Azahara o Iván Ferreiro que son colegas. Con Sidonie, también. A otros como Dellafuente no los conozco, pero me encanta su música. Siempre es positivo compartir cartel con artistas tan globales en una programación tan extensa.

-¿Estuvo al tanto de la polémica que hubo con los conciertos de San Mateo?

- Se habla mucho sin conocimiento. Yo lo único que sé es que en cuanto cerramos el concierto teníamos el contrato firmado ipso facto. Me imagino que los artistas que se han caído no lo tendrían firmado, pero yo solo conozco mi caso.