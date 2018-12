«Los niños tienen que entender que la Navidad no solo está en las luces» Javier Suárez, frente al altar de la basílica de San Juan el Real. / PABLO LORENZANA Javier Suárez | Párroco de la basílica de San Juan el Real | El párroco de San Juan se prepara para las obras de restauración de la basílica cuyo presupuesto estima que rondará los tres millones de euros ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 23 diciembre 2018, 04:26

Lleva seis años, recién cumplidos, como párroco de San Juan el Real, uno de los templos más importantes de Oviedo. Más de un lustro «al servicio de la gente», invertido en reconstruir, «mimar» y adaptar la basílica a los nuevos tiempos. Javier Suárez (Turón, 1947) continúa al frente, y esta vez, con un horizonte por delante: ver cristalizadas las actuaciones necesarias para solucionar los graves daños detectados en la cubierta, vidrieras y elementos decorativos del edificio. Una «problemática» que ha coincidido en tiempo con una de las fechas más señaladas del año en el calendario eclesiástico, la Navidad, pero que no ha impedido a que se respeten con normalidad los tiempos de la Liturgia.

-¿Cómo es la Navidad en San Juan?, los ritmos de la liturgia...

-Es una fiesta para los niños. Pero nos centramos en tratar de mostrarles que lo verdaderamente importante no son las luces ni el consumo exagerado, sino la llegada de Jesús, su nacimiento, y no la de Papá Noel. Estas son unas fechas muy especiales. La basílica brilla con luz propia.

-¿Cuándo decidió que quería ser sacerdote?

-Cuando tenía 17 años. Había empezado a estudiar magisterio y decidí que quería convertirme en sacerdote. Antes de hacerlo, tal y como me aconsejó mi padre, trabajé varios meses como cobrador de autobuses. Después, en el 65, entré en el seminario.

-¿Un trabajo gratificante?

-Sin duda. Aquí viene la gente a resolver sus problemas, a buscar consuelo, ayuda o simplemente que se la escuche. Los sin techo, por ejemplo, valoran que en esta casa se les trate como a iguales, que no se les mire por encima del hombro por su situación. No obstante, a veces hay momentos de soledad o incomprensión. La sociedad está muy cerrada en sí misma desde hace ya varias décadas, y mi trabajo es ayudar a que todo sea un poco mejor en ese sentido. Este es un trabajo que, por otra parte, debería corresponder a otros. A veces nos quedamos cojos.

-¿A quiénes?

-A las administraciones públicas, claro está. Las instituciones, que son de todos los ciudadanos, deberían esforzarse mucho más para que nadie tenga que vivir en la calle a expensas del frío y la precariedad.

-Usted lleva 45 años ya, ¿cómo han ido cambiando la Iglesia, la ciudad y su gente?

-La ciudad crece y las mentalidades cambian. Hay muchas filosofías e ideologías. Aun así, la Iglesia suele ir más rezagada que el resto de la sociedad, y en muchas ocasiones actúa como freno; sin embargo, poco a poco, hay que adaptarse a los tiempos. Algo que, por otra parte, en otros países sería la hecatombe. Pero a mí me gusta pensar que dentro de la Iglesia, como ocurrió desde el Concilio Vaticano II, está el germen del adelanto. Los consejos económicos y pastorales de las parroquias dan buena cuenta de ello. Ahora, al menos ese es el caso de esta basílica, existe total transparencia. Nuestra contabilidad está encuadernada en varios tomos.

-¿Cómo ha madurado usted como sacerdote?

-En mi vida hubo un hito fundamental que me hizo cambiar la perspectiba y abrirme al mundo: el momento en que decidí viajar a París para esturiar en el Instituto Católico de la ciudad. Se respiraba cosmopolitismo. Pero he vivido muchísimas experiencias más. Estar cerca del sufrimiento de otras personas te cambia y te obliga a perseguir la redención del prójimo. El contacto con los jóvenes también influye; son ellos los que te enseñan lo que la edad no te permite aprender.

-¿Cuál es su objetivo?

-Viajar a la Galilea de los gentiles, como hizo Jesús, para traer de vuelta a todos esos que han abandonado la práctica de la fe por los motivos que fuere. Sin eucaristía no es posible profesar la fe.

-¿Se jubilará en la basílica de San Juan?

-Hoy, faltan curas. Si quisiera, ya estaría jubilado, pero no quiero. Yo escogí este camino para ponerme al servicio de la gente. El espíritu sopla por donde sopla y estamos influenciados por eso. Es muy difícil convencer a los jóvenes.

-¿Por qué?

-Por la diversidad y el pluralismo que comentaba antes.

-¿Cuál es la parte más dura de su trabajo?

-Ninguna.

-Algunos dicen que usted ha modernizado el templo

-Yo no diría tanto. Cuando empecé, lo primero que hice fue encargar un nuevo sistema de megafonía digital y una nueva luminaria. Con el tiempo hemos introducido cosas nuevas. El cepillo digital ha sido lo último y sí es cierto que ha generado una cierta controversia entre los feligreses, pero hay que adoptar todas esas mejoras que sean positivas y que puedan revertir en un beneficio para la parroquia. Hoy, por ejemplo, retransmitiremos en 'streaming' el concierto de Navidad.

-Este año ha sido especialmente convulso en términos políticos, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la mecánica de la sociedad?

-Hay discursos que no podemos aceptar aunque no nos corresponda el tema político. Por ejemplo, el de la defensa de la vida es un tema capital para nosotros. Por otra parte, determinadas posturas ideológicas van en perjuicio de la gente, porque se olvidan o están en contra de la Iglesia, y la Iglesia también es parte de la ciudadanía. No sé si algunas actitudes que hemos presenciado últimamente forman parte de lo que significa vivir en una verdadera democracia.

-¿El templo está abierto a otras congregaciones?, ¿de ortodoxos, por ejemplo?

-Sí, pero no hemos recibido peticiones. Aunque los ritos sean diferentes, nuestro Dios es el mismo. No obstante, un ortodoxo o un evangélico debería ir a sus propias iglesias.

-Algunos bromean al comparar la basílica de San Juan con la Sagrada Familia por el tiempo que durará su restauración, ¿qué opina?

-El miércoles comenzará la instalación de los andamios para proteger los elementos de la basílica más deteriorados. Pero luego se tendrá que redactar un proyecto. Estamos a expensas del Ayuntamiento y el Gobierno regional. Aún no está hecho el presupuesto total de la obra. Pero calculo que la restauración completa rondará los tres millones de euros.

- ¿Su congregación ha crecido en estos seis años que lleva al frente?

-Solo sé que las misas están llenas. Además, tenemos más de doscientos niños recibiendo la catequesis.