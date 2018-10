La Noche Blanca atrae a la vanguardia artística internacional El pasado año se proyectó un 'videomapping' en el Campoamor. / M. ROJAS Durante diez horas, desde las cinco de la tarde hasta las tres de la madrugada, los asistentes «interactuarán con las miradas de los artistas» A. ARCE OVIEDO. Martes, 2 octubre 2018, 02:22

El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', presentó ayer la sexta edición de la Noche Blanca, una iniciativa organizada por la Fundación Municipal de Cultura y coordinada por José Castellanos. Será este próximo sábado cuando Oviedo 'sueñe' con la cultura, desde las cinco de la tarde y hasta las tres de la madrugada: «Diez horas intensas en las que queremos que la ciudadanía intercambie, observe e interactúe con las miradas de los artistas».

Habrá 58 actividades en 45 localizaciones distintas de la ciudad, «unas cifras importantísimas para el Ayuntamiento de Oviedo», valoró Sánchez Ramos, para quien ya es un éxito «haber conseguido poner a disposición de la ciudadanía los distintos equipamientos públicos». Destacó también el aumento del presupuesto para esta edición, que asciende a 190.000 euros.

La vanguardia artística internacional será una de las apuestas en esta edición, que se reflejará en la actividad Archifon VI, de los artistas checos Tomás Dvorák, Dan Gregor y Ondrej Prucha. El interior de la Basílica de San Juan, que se estrena en la Noche Blanca, será mapeado virtualmente con detalles de su arquitectura y ornamentos que se activan provocando sonidos y efectos visuales. De esta manera los objetos arquitectónicos serán reinterpretados mediante una capa virtual que emplea proyecciones, luz y sonido. Los visitantes interactuarán con la instalación utilizando punteros lumínicos para hacer que los detalles arquitectónicos se iluminen y resuenen armónicamente.

Y en la fábrica de armas el público podrá admirar Western Flag por John Gerrard, un artista irlandés con larga trayectoria internacional. Se trata de una pieza de simulación en tiempo real del territorio en el que se ubicó el primer pozo de petróleo de los Estados Unidos, realizada en streaming desde Viena, donde el artista tiene su estudio.

Performance

El Filarmónica acogerá People Like Us, de la artista británica Vicki Bennett. Ofrecerá una performance en la que hace un resumen de los mejores momentos de su carrera, cuyas obras se han visto en la Tate Modern, Whitechapel Gallegy, The Barbican y el Sonar.

Ya, en el Campoamor, se celebrará los 100 años de Leonard Bernstein. Los pianos de Julio César Picos y de Jacobo de Miguel, y un elenco de cantantes de primer orden, integrado por la soprano Sara Blanch, el barítono Pablo López, el tenor Juan de Dios Mateos, la soprano Maite de la Cal y la mezzosoprano Ana Belén León, nos proponen un viaje por lo más selecto de la producción de este compositor, desde lo más conocido, como piezas de West Side Story, hasta algunas de las gemas menos frecuentes de su repertorio.

En el Auditorio Príncipe Felipe, una tertulia de altura: Arturo Pérez Reverte, Antonio Lucas y Edu Galán: La amistad. Los tres son amigos desde hace tiempo y, de vez en cuando, quedan a comer.

Pero habrá mucho más, más de medio centenar de actividades para soñar con la cultura sin salir de Oviedo. Y con muchas novedades, por ejemplo: la sala de exposiciones del Banco SabadellHererro también se suma a esta iniciativa con Homenaje 68, de los artistas Tamara García y Ganzo.

Ayer, José Castellanos, coordinador cultural de la Noche Blanca por segundo año, afirmó que «esta es una velada en la que nuestra idea es acercar la creación artística contemporánea a la ciudadanía»; una noche en la que, además, «es igual de importante la participación ciudadana», ya que, muchas de las propuestas presentan un planteamiento interactivo. Este sábado es una noche para no dormir, una noche en blanco.