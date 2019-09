«Esta noche repasaremos lo mejor de la carrera del grupo» Axel Pi, Marc Ros y Jesús Senra en una imagen de promoción. / E. C. El batería del grupo, que tocará hoy en la Losa, dice que «Oviedo siempre ha estado presente en las giras y teníamos pendiente San Mateo» Axel Pi Batería de Sidonie SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Martes, 17 septiembre 2019, 03:34

En medio de un parón para preparar el nuevo disco, Axel Pi, Marc Ros y Jesús Senra, el trío que conforma Sidonie, se subirán esta noche, a las 22.40 horas, al escenario de la Losa. En la quinta noche mateína repasarán lo mejor de la carrera de la banda barcelonesa, que el año pasado cumplió veinte años.

-Están en un parón y vienen a tocar a Oviedo...

-Sí, necesitábamos un descanso, vacaciones y preparar el nuevo disco. Veníamos de dos años y medio tocando y era necesario un parón más drástico y generoso que lo que hacíamos habitualmente. Este concierto es uno de los únicos tres que vamos a dar a lo largo de este año. Ya tocamos en Barcelona, ahora será este y en noviembre tocaremos en León.

-Será especial entonces...

-Para nosotros sí. Lo cogemos con muchas ganas porque tenemos la cabeza muy centrada en el disco y hemos estado desconectados de la tensión de gira. Nos viene como agua de mayo este concierto, nos encanta tocar y estar en contacto con el público.

-¿Ofrecerán algo nuevo en el escenario de la Losa?

-Como todavía no tenemos nada nuevo que presentar, contemplamos este concierto como los que hicimos el año pasado, donde pegamos un repaso a lo mejor de la carrera del grupo. El año pasado celebramos los veinte años con un repertorio de las que creemos que son nuestras mejores canciones. Va a ser un concierto de hits, de los momentos más importantes y especiales del grupo.

-Han venido más veces, ¿tenían ganas de repetir?

-Fue de las primeras ciudades que visitamos con nuestro primer disco. Oviedo siempre ha estado presente en las giras, la conocemos bien y a su público también. Teníamos pendiente estar en San Mateo, es algo que deseábamos que pasara y estamos muy contentos.

-¿Alguna anécdota de esas anteriores visitas?

-La mayoría de las mejores anécdotas no se pueden contar. Se me vienen muchas a la cabeza pero no puedo contarlas.

-¿Qué valoración hace de estos veinte años?

-Magnífica. Los tres estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos aprendido de todas nuestras decisiones, especialmente de aquellas con las que nos hemos equivocado. Con nuestro último disco y con la última gira es donde más éxito hemos tenido, eso nos hace sentir muy afortunados y nos pone por delante una presión maravillosa de cara a la preparación del nuevo disco.

-¿Qué puede contar de él?

-Estamos trabajando en las canciones. Hay asociado a este disco algo que no puedo contar, pero que no tardará en saberse. Es lo que va a diferenciar la salida de este disco de los anteriores. Irá acompañado de algo que hará más especial el contenido musical del disco.

-¿A por otros veinte años de historia?

-Claro. Nosotros tenemos que crecer, como buena relación de amor, pensando siempre en un futuro inmenso en el que no haya un final, porque ese misterio y ese 'seré para siempre' es increíble tenerlo.