«El nombre de las veintiún nuevas calles se mantiene, no hay ninguna alteración» Miembros del equipo de trabajo para la comisión de Memoria Histórica, ayer en el salón de Plenos.

Tras la decisión de no recurrir el fallo que anuló el cambio de nombre de veintiún calles de la ciudad, tramitado al amparo de la Ley de Memoria Histórica, el equipo de gobierno ha dado ya los primeros pasos para no tener que volver a la anterior nomenclatura. La jueza anuló el cambio en el callejero tras aceptar los recursos interpuestos por el Grupo Municipal del PP, la Hermandad de Defensores y un particular.

Ayer se reunió el grupo de trabajo de Memoria Histórica en el Ayuntamiento. Integrado por expertos, técnicos y funcionarios municipales «con competencia y conocimiento» sobre la materia, como así aseguró el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, decidió mantener los acuerdos adoptados para dar cumplimiento al artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica. «Las veintiún calles indudablemente se mantienen, no hay ningún tipo de alteración», aseveró el edil socialista tras salir de la reunión.

El equipo de trabajo aportará toda la documentación necesaria tomando como punto de partida la resolución judicial con el objetivo de «realizar los ajustes y correcciones que en principio habría que tomar en consideración en el nuevo expediente», explicó Fernández.

Palabras que corroboró la concejala de Izquierda Unida, Cristina Pontón: «Hemos tenido una reunión de trabajo para organizar la documentación que ya existía y añadirla al expediente que se acaba de abrir para dar un mayor apoyo a la decisión que ya tomamos hace meses y que no vamos a cambiar», incidió. El siguiente paso será llevarlo a junta de gobierno.

La resolución adoptada ayer parte de aportar todos los informes que no se incluyeron en el expediente anterior y que acabó anulado por los tribunales, esto es, «informes emitidos por expertos en la materia». Con todo, la sombra de un nuevo recurso por parte del PP y del resto de recurrentes es alargada. Pueden esgrimir los mismos argumentos que en el primer recurso, es decir que parte de los nombres eliminados no cumplen los requisitos de la Ley de Memoria Histórica. La norma establece que las administraciones públicas retirarán «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura» pero «no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados». Un ejemplo que ya señalaron durante la vista que anuló el cambio de callejero en relación, por ejemplo, a la calle Calvo Sotelo que pasó a denominares Poeta Federico García Lorca.