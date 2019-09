Nostalgia de las maquinitas arcade La carpa ofrece la posibilidad de jugar gratis a 70 recreativas y emuladores. / HUGO ÁLVAREZ Marcianito Fest reúne a cientos de personas en el Seminario alrededor de las recreativas y la música de de los 80 y 90 G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:18

En locales como El Trebol, el antiguo Lucky o Bernabé Park perdía las tardes o piraba clases al ritmo del rock y de las monedas de cinco duros la adolescencia ovetense de hace treinta años. Desaparecidas las salas de recreativas, arrasadas por el crecimiento del entretenimiento doméstico, las máquinas arcade son ahora objetos de coleccionista, un recuerdo. Uno que la primera edición del Marcianito Fest permite volver a sentir. El festival reúne hasta mañana setenta máquinas, entre originales y emuladores, con videojuegos tan populares como 'Pang!', 'Tetris' o 'Street Fighter', «con la versión japonesa, que juegas contra la máquina de enfrente», explicaba ayer entusiasmado a sus 44 años Sergio Álvarez. Añade, sobre el campo de fútbol del seminario, conciertos, comida, helados, un mercadillo, hinchables y pintacaras para los que no llegan a las palanquitas de los mandos o para los que no son capaces de quitar a alguno de los padres de delante de las pantallas para poder jugar ellos. Aunque la mayoría lo consiguieron: «Me gusta Ryu porque le he ganado a mi padre», explicaba Carlota Pulgar mientras 'quemaba' botones contra su hermano al 'Street Fighter' y presumía de su reciente victoria.

La cita ofreció ayer un concierto de Alberto&García a la hora del vermú, concluido entre las recreativas cantando 'El Rey', y al grupo A3 por la noche repasando éxitos de los 80 y 90. Entre medias, campeonato de 'Tetris' que se llevó Gema Segura, cuya victoria pudo seguirse en pantalla gigante.

Los Berrones

El festival se celebrará en el campo de fútbol del Seminario y hoy volverá a abrir sus puertas desde el mediodía a medianoche. El pase, que permite entrar y salir a lo largo del día del recinto, cuesta tres euros y es gratuito para los niños menores de seis años. A la hora del vermú, a partir de las 13.00 horas, Los Tal repasarán una selección de clásicos del rock&roll. Y la sorpresa llegará por la noche, cuando se celebrará el 'Día de Asturias marciano', con Los Berrones como broche.