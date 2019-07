Novecientos kilómetros para adoptar al cachorro 'Edu' María del Pilar Díez junto a 'Eniai' y 'Edu' en su casa de Badalona. / E. C. Una familia de Badalona acoge al perro sin un ojo y abandonado en una bolsa de plástico en el barrio de VetustaTras conmoverse con su historia en las redes sociales, emprendió el largo viaje para dar un nuevo hogar al animal ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 02:14

Novecientos kilómetros separan Badalona del Albergue de Animales de Oviedo. Una distancia que no dudó en recorrer la familia de María del Pilar Díez tras leer en redes sociales la historia de 'Edu' y conquistar sus corazones. Este can, sin un ojo y que fue abandonado a su suerte en el barrio de Vetusta, ya tiene nuevo hogar y compañera de juegos. Se llama 'Enia' y «aunque está un poco celosa», pronto se adaptará a la llegada del nuevo inquilino.

El cachorro fue abandonado en la calle López del Vallado en una bolsa de plástico cerrada con cremallera. Cuando los trabajadores de la Perrera lo examinaron, vieron que tenía graves daños en su ojo derecho: «Le pegaron una patada o se le cayó a alguien de los brazos», explica la responsable de adopciones, Eva Rodríguez. Le tuvieron que cerrar el párpado y durante una semana los empleados de la clínica Quirós le buscaron desesperadamente una familia.

Díez decidió adoptarlo enseguida y logró el apoyo inmediato de su hija, pero por delante tenían otro reto: convencer al padre. Con su visto bueno llamaron el miércoles al centro ovetense, pero se desanimaron. «Nos pusieron el panorama un poco negro. Nos dijeron que habían muchas solicitudes y pensé en el dinero y el tiempo que íbamos a perder si lo hacíamos y no podíamos adoptarlo». Pero hubo final feliz. El matrimonio hizo el viernes las maletas y por la tarde emprendió el viaje. Hicieron noche en Pola de Lena -«es el pueblo de mi madre y últimamente hemos tenido que ir bastante», comenta-. El sábado, a las diez de la mañana, se presentaron en las instalaciones de La Bolgachina y los trabajadores les comunicaron que se lo podían llevar: «Fuimos a rellenar un formulario y nos lo quedamos».

La hija de la familia lo quiere llamar 'Mike' por un can de la película 'Monstruos'

Ahora, la familia quiere cambiar el nombre al cachorro. La hija quiere ponerle 'Mike' porque en la película 'Monstruos S. A.' hay un perro con «un solo ojo».

El cachorro, mientras, se está adaptando a su nueva vida. La familia lo llevó ayer a una revisión al veterinario para que analizase su estado.