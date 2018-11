Oviedo, la novena capital más cara de España Los ovetenses destinan más recursos a la adquisición de vivienda y a los transportes públicos y privados SUSANA NEIRA Domingo, 25 noviembre 2018, 06:21

La capital asturiana es la novena más cara de España para vivir, según un estudio publicado por la web 'Kelisto.es', basándose en variables como la vivienda, los impuestos, el transporte público y privado, la compra y el ocio. Pero, ¿hemos superado la crisis?, ¿las familias llegan mejor o peor a fin de mes que hace una década? Depende, pero lo cierto es que gran parte de los gastos han subido más de un 20% y por tanto, el ahorro resulta tan complicado o más que en 2008 para los 220.455 ovetenses que figuran en el censo municipal.

Hace una década que abrió el centro comercial del Palacio de Congresos, arrancó el plan Urban, se concedió la primera licencia para construir en Prado de la Vega, Woody Allen estrenó su película con Penélope Cruz, Javier Bardem y Scarlett Johanson, y subieron al Teatro Campoamor Rafa Nadal e Ingrid Betancour. Entonces, el sueldo medio de un español se situaba en 21.883 euros anuales. Dos lustros después, cuando ya no se inaugura casi ninguna obra pública y cuando Scorsese concentró la mayor atención del público entre los premiados de la Fundación, el ingreso medio por trabajador alcanza los 23.156 euros. Un porcentaje bajo si se compara con el Salario Mínino Interprofesional, que pasó de 600 a 858,55 euros.

Sueldos que, en gran parte, las familias destinan a la hipoteca o el alquiler. La adquisión de vivienda, cuyos precios cayeron en picado durante la crisis –hasta un 30%– vuelve a remontar, y por tanto la construcción. Cada comprador pagaba por encima de los 2.000 euros de media por metro cuadrado entonces –cuando alcalzó el pico más alto– y ahora 1.259, según un estudio de Tinsa. Valores que, desde luego, varían en función de la zona. Marqués de Pidal es la calle más cara de Oviedo.

Sube también el IBI. Un piso de ochenta y cinco metros cuadrados en Ciudad Naranco pagaba del Impuesto de Bienes Inmuebles 448 euros en 2008, 562 en 2013 y este año ya ha abonado 552 al Ayuntamiento. En este punto, la tendencia del gobierno local ha sido rebajar el golpe para el bolsillo: «Reducimos entre un 17-20% el IBI. Esto supone una rebaja de entre 60 y 80 euros en el recibo de cada propietario ovetense», saca pecho el concejal de Economía, Rubén Rosón.

En general, los servicios públicos han subido si se compraran con los precios de hace una década: alquilar una pista deportiva pasó de 22,92 euros la hora a 27, y la inscripción para abonados de una piscina climatizada, de 74,43 a 87,9. Puede parecer una subida, pero en realidad es una bajada.Hace un lustro, los ovetenses pagaron 110,5 euros por este mismo servicio. Hasta morirse sale más caro: la sepultura de un cuerpo en el cementerio municipal valía 1.648 euros diez años atrás, 1.834 ahora.

En cuanto al área educativa, precisamente este curso se han disparado los costes de los menús escolares tras el cambio en la concesionaria del servicio, al incorporar productos más saludables. El precio con Sehrs Food es de 4,69 euros diarios, frente a los 3,13 que se pagaban a Cook en 2008, cantidad fijada por las tasas municipales. Una subida que se visto mermada por el incremento de la partida municipal para becas de comedor, que ha pasado de 1,4 millones a 4, «acabando con las listas de espera para los libros, comedor y desayunos», destaca el concejal de Economía. En la concertada, una asociación de padres calcula que la subida no ha sido tan elevada, de unos 110 euros a los 120 actuales. «Parece razonable», explica un padre cuyo hijo va a uno de estos centros.

De vuelta a lo público, «sobremanera» se ha reducido la tasa de las escuelas infantiles, «que este año ya pagan la mitad», convirtiéndose en una de las más económicas de las capitales de provincial. La mayoría de los padres «se sitúan en la tasa gratuita y los que pagan asumen una media de 40 euros al mes», frente a los 80 de Gijón. En 2008, la ordenanza fijaba el servicio en 262 euros.

Desplazarse en vehículo privado o público también supone rascarse más el bolsillo. Solo aparcar en la zona azul, cada hora cuesta un 16,44% más en la comparativa de los últimos diez años. La carrera mínima los taxis pasó años congelada y ha subido de 3,3 a 4,09 respecto a 2008, pero para el sector no es suficiente. «Estuvimos con los precios de la bajada de bandera tres años congelados, fueron años muy duros los de la crisis, y nos sube el gasoil, el seguro... Estamos bajo mínimos», valora el presidente de Radio Taxi Principado, José Antonio Suárez.

En los autobuses urbanos, aquellos que cogen unos once millones de pasajeros al año, también hay diferencia. Dos lustros atrás, sacar un billete suponía 0,85 euros, ahora 1,2. Otro trayecto frecuente para muchos ovetenses, el viaje en autobús a Gijón, también se incrementó alrededor de un 25%, hasta los 2,5 euros. En cualquier caso, sale más económico que el tren. El desplazamiento cuesta 3,65 euros, frente a los 2,15. «Oviedo es la séptima ciudad con el bonobús de diez viajes más caro, costando nueve euros. En cuando a los desplazamientos privados, es la quinta ciudad en la que más se paga por realizar un trayecto en taxi y por llenar el depósito de gasolina», concluye el citado estudio que sitúa a Oviedo como la novena capital más cara. «Para todos los días me parece excesivo el precio del autobús urbano, que no para de subir año tras año», se queja Margarita Suárez, una usuaria habitual de la línea que une San Lázaro con Uría.

Para los consumidores está claro: todo es más caro. «Si tenemos en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado en los últimos diez años está en torno al 15% de incremento, todos los precios están muy por encima», valora el presidente de la Asociación deConsumidores en Asturias (UCE), Dacio Alonso. En su opinión, Oviedo se percibe como una «ciudad cara para los ciudadanos», incluso a pesar, según destaca, de que ha bajado algunos impuestos como el IBI. Otros, en cambio, deberían de seguir este camino y no lo han hecho. «Un caso especial y que crea un gran malestar es la regulación horaria de los aparcamientos y especialmente el maltrato a los residentes, sin zonas específicas. Aunque también es verdad que las herencias de los últimos años y las obras faraónicas que se llevaron a cabo es una mochila que pesa mucho en las familias ovetenses», indica.

Además de la subida en las facturas mensuales, también hay que tener en cuenta la lista de la compra. En este caso, según 'Kelisto.es', la ciudad está entre las veinte más baratas, con un gasto medio anual de 4.458 euros. Aunque con excepciones, «es la undécima más cara para comprar una barra de pan y un litro de leche».

Los comerciantes ovetenses, en cambio, niegan que los datos beneficien a su sector. «La compra media no ha subido, porque hay una guerra desatada de precios», apunta Magdalena Huelga, de la Federación Asturiana de Comercio. Algo que lleva a que los negocios «reduzcan márgenes, porque para el consumidor no ha subido». La situación no está siendo fácil para estos empresarios: «Es difícil acceder al alquiler de un local porque los precios en Oviedo siempre han sido altos, no han bajado con la crisis».

A ellos también les han subido otras facturas. «Los costes energéticos, con facturas altas, es un asunto que preocupa mucho porque es un coste que tiene bastante peso en las cuentas de la empresa», explica Huelga.

La factura de la luz preocupa igualmente a los hoteleros. Fernando Corral, director de Fruela Hoteles, comenta que deben asumir cada vez más gastos pese a que «en cuanto al coste en el hotel, el precio medio ha descendido durante la crisis en torno a un 15% y en los últimos años se ha recuperado ligeramente, pero son en torno a un 10% más baratos de media» que una década atrás. Por tanto, concluye que «están prácticamente estancados con ligera recuperación en los últimos dos años».

El cine, uno de los ejemplos más habituales, cuesta más ahora (7,9 euros) que en 2008 (7,2), pero lo cierto es que ha llegado a acercarse a los 9 euros.