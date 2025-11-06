El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El montaje de una estructura del nuevo intercambiador de El Cristo. Mario Rojas

Las nuevas marquesinas del intercambiador de El Cristo, en Oviedo, cogen forma

La Consejería de Movilidad avanza con el montaje de las dos estructructuras de 90 metros cuadrados cada una

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

El nuevo intercambiador de El Cristo va cogiendo forma dos meses después del inicio de las obras. Los operarios de la empresa Taresco Ingenería y Construcción, a quien la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias adjudicó los trabajos por 520.000 eueors, desarrollan las labores de montaje de las dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una y que se equiparán con mobiliario frente a la facultad de Derecho.

Ubicado en la calle Valentín Andrés Álvarez, frente a la facultad de Derecho, esta actuación cuenta con fondos europeos y tiene un plazo de ejecución de seis mese. El intercambiador será muy similar al que se instaló en Llamaquique y al que está actualmente en construcción en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Estos nuevos equipamientos buscan dar servicio a las áreas de la ciudad que constituyen nodos neurálgicos por la intensidad de los tráficos de transporte público y de usuarios. En este caso concreto, a varias facultades universtiarias, edificios públicos e instalaciones deportivas con una elevada afluencia de personas.

Según el proyecto para esta zona, se construirán dos marquesinas de 20 metros de longitud cada una y 4,5 metros de anchura para mejorar la comonidad de los viajeros. «Cada una de ellas se divide a su vez en dos módulos de diez metros de largo y 4,5 metros de ancho», indica. La estructura de acero contará con una mampara cortavientos equipada de vidrio templado y una cubierta equipada con paneles solares.

Con esta, la Consejería de Movilidad supera los 11 millones de inversión en obras en Oviedo. A las ya citadas se unen los tapidez rodantes del HUCA, la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, estas dos ya iniciadas, y la pasarela entre la estación de tren y la de autobuses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  5. 5 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  6. 6

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  7. 7

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas
  10. 10 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las nuevas marquesinas del intercambiador de El Cristo, en Oviedo, cogen forma

Las nuevas marquesinas del intercambiador de El Cristo, en Oviedo, cogen forma