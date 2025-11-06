Las nuevas marquesinas del intercambiador de El Cristo, en Oviedo, cogen forma La Consejería de Movilidad avanza con el montaje de las dos estructructuras de 90 metros cuadrados cada una

Susana Neira Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:15

El nuevo intercambiador de El Cristo va cogiendo forma dos meses después del inicio de las obras. Los operarios de la empresa Taresco Ingenería y Construcción, a quien la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias adjudicó los trabajos por 520.000 eueors, desarrollan las labores de montaje de las dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una y que se equiparán con mobiliario frente a la facultad de Derecho.

Ubicado en la calle Valentín Andrés Álvarez, frente a la facultad de Derecho, esta actuación cuenta con fondos europeos y tiene un plazo de ejecución de seis mese. El intercambiador será muy similar al que se instaló en Llamaquique y al que está actualmente en construcción en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Estos nuevos equipamientos buscan dar servicio a las áreas de la ciudad que constituyen nodos neurálgicos por la intensidad de los tráficos de transporte público y de usuarios. En este caso concreto, a varias facultades universtiarias, edificios públicos e instalaciones deportivas con una elevada afluencia de personas.

Según el proyecto para esta zona, se construirán dos marquesinas de 20 metros de longitud cada una y 4,5 metros de anchura para mejorar la comonidad de los viajeros. «Cada una de ellas se divide a su vez en dos módulos de diez metros de largo y 4,5 metros de ancho», indica. La estructura de acero contará con una mampara cortavientos equipada de vidrio templado y una cubierta equipada con paneles solares.

Con esta, la Consejería de Movilidad supera los 11 millones de inversión en obras en Oviedo. A las ya citadas se unen los tapidez rodantes del HUCA, la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, estas dos ya iniciadas, y la pasarela entre la estación de tren y la de autobuses.