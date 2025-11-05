El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La avenida de Galicia. Mario Rojas

Las nuevas terrazas fijas de la avenida de Galicia de Oviedo «están tramitándose», asegura el Ayuntamiento

Urbanismo advierte que los técnicos comenzaron ya a responder las solicitudes de hosteleros, algunas presentadas a mediados de octubre

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

El 20 de octubre finalizaron las obras de reconversión de la avenida de Galicia, en Oviedo, en un bulevar hostelero. Con ello, también concluyó la retirada y cierre, obligado por los trabajos, de las terrazas de los locales. Ahora, los hosteleros prevén la instalación de unas nuevas, fijas, que se convertirán en extensiones a pie de calle de sus negocios; sin embargo, ya han denunciado que los permisos se están demorando más de la cuenta y que, de seguir así, no podrán instalarlas al menos hasta la temporada navideña, con las correspondientes pérdidas económicas que supondrá para ellos. A ese respecto, las fuentes municipales consultadas respondieron a este diario que los permisos «están tramitándose» y que los técnicos del Ayuntamiento ya han comenzado a responder las solicitudes.

Las mismas fuentes también advierten que los empresarios solicitaron los permisos a lo largo del pasado mes de octubre, algunos de ellos a mediados –no todos los hosteleros de la avenida de Galicia instalarán una terraza fija–. Estas, en la normativa municipal aparecen reflejadas como veladores de tipo B, pueden estar cubiertas total o parcialmente y cerradas en dos, tres o cuatro caras. También son las que conllevan un examen más exhaustivo para su aprobación y en la mayoría de casos se requieren informes favorables de servicios municipales como el SEIS (Bomberos) sobre la compatibilidad de la instalación con las exigencias propias del área. Así aparece reflejado en la ordenanza reguladora.

La transformación de la avenida de Galicia en un bulevar hostelero contó con un presupuesto de 1,1 millones de euros tras la incorporación de un modificado posterior de 192.000 euros y dejó tras de sí una estampa de aceras ampliadas, lo que facilita la convivencia de terrazas y peatones.

25.000 euros

Los hosteleros, pese a ser uno de los principales beneficiarios de estas obras, sí temen que las pérdidas económicas se sigan sucediendo mientras no puedan instalar los nuevos veladores cubiertos; máxime, cuando se acerca el invierno. En declaraciones a EL COMERCIO aseguraron que estas terrazas tienen un precio de entre 20.000 y 25.000 euros, y que tardan hasta 25 días en construirse y una semana más en instalarse, por lo que a la recepción de la autorización municipal deben sumarle más de un mes antes de poder estar sirviendo a sus clientes en ellas.

