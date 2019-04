«Al nuevo gobierno le pediría que nos eche un cable y que fomente la cultura» La presidenta de los libreros, Mar Prieto. / XXX Mar Prieto | Presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo «Los que más leen son los niños. De cada 10 libros que vendo, 7 son infantiles. Los adultos leen, el problema está en el precio de los libros» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Domingo, 28 abril 2019, 02:13

Queda medio mes para la XXVI edición de LibrOviedo. La presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo y propietaria de la librería Reconquista, Mar Prieto, trabaja estos días junto con sus compañeros para que la feria de Trascorrales vaya igual de bien que el año pasado.

-¿Cómo está siendo la experiencia en el cargo?

-Positiva. Eso sí, es mucho trabajo, yo no creí que fuera a trabajar tanto como estoy trabajando. Se pueden hacer muchas cosas y el compañerismo y la predisposición del resto de libreros cada vez es mejor porque en el momento en el que los ilusionas con un proyecto se vuelcan. Es gente muy comprometida y que quiere trabajar en bien de la cultura, en difundir libros...El trabajo que está haciendo la junta es bárbaro.

-¿Cuándo comienza la feria?

-Inauguramos el viernes 10 de mayo con las autoridades, y clausuramos el domingo 19.

-Ya se ha publicado el cartel...

-Sí. Elegimos uno en el que salen personas sentadas sobre libros, entre ellos un niño, porque lo que queremos es que la gente lea, por eso tenían que estar en el cartel leyendo. Los niños leen, y son ellos los que más libros compran. Al final son los protagonistas de LibrOviedo.

-¿Cuándo se publicará el programa?

-Entre el martes y el miércoles de esta semana. Ya lo tenemos todo muy cerrado, pero como estos días ha coincidido Semana Santa preferimos esperar.

-Alguna presentación que pueda adelantar...

-Viene una persona que no conozco personalmente pero por la que tengo predilección. Se trata de Ana Lena Rivera que hace poco publicó la novela 'Lo que callan los muertos'. Me leí el libro en dos días porque me encantó. Vendrá el primer domingo y yo misma la entrevistaré. Tengo muchas ganas de conocerla y de que nos presente a todos los ovetenses y asturianos su libro.

-Un libro ambientando en Oviedo, ¿eso siempre atrae a los lectores de la capital, no?

-Sí, atrae mucho. Yo conocía el libro porque ganó el premio Torrente Ballester. Soy una apasionada de la novela negra, y como vi que era de ese estilo me atrajo muchísimo.

-Se vuelve a elegir Trascorrales como ubicación para LibrOviedo...

-Sí. Es nuestro marco idóneo, es donde estamos, donde hemos estado, y donde tenemos que estar en el futuro.

-Y la queja de que se les quedaba pequeño...

-Queda pequeño, pero ¿adónde vamos? Una opción podría ser el Palacio de Congresos, pero no es atractivo. Nosotros queremos un sitio céntrico, accesible para las diferentes zonas de Oviedo. Igual Trascorrales no es lo más céntrico de todo, pero intentamos que converjan allí la mayoría de barrios de Oviedo.

-¿Cuáles son las expectativas para este año?

-El año pasado celebramos el 25 aniversario, y eso lógicamente atrajo a muchísima gente. Batimos récord de ventas, de público, de eventos...Las expectativas para este año son igualar el anterior. Nuestro principal objetivo es difundir lo nuevo, lo llamativo, lo inédito, y apostar por autores de aquí. Lo importante de la feria es que se den a conocer libros y autores, que de otra manera no pueden darse a conocer por falta de medios. Muchas veces me viene gente a la librería a dejarme libros escritos por ellos para que los venda. Para mi todos tienen el mismo mérito.

-Antes decía que los niños serán protagonistas de LibrOviedo...

-Sí. Tendremos distintas actividades dedicadas a ellos como bebecuentos con música, y talleres de 'lettering. Además, los colegios se han implicado este año también y vendrán para distintas actividades.

-¿Oviedo es una ciudad lectora?

-Sí. En muchas ocasiones vienen a pedirte recomendaciones, o las últimas novedades. Yo intento leer mucho para poder darles mi opinión.

-¿Y de dónde saca el tiempo?

-Me quito horas de sueño para poder leer, y aún así no puedo leer todo lo que quisiera. Mi récord está en 8 libros en 10 días el verano pasado.

-¿Qué libros son los que más le piden?

-Los de infantil. Un año lo apunté y de 10 libros vendidos 7 eran para niños. Son los que más leen, salvo esa generación de los 12 a los 19 que están todo el día con el móvil y las tablets. El resto, leen que no te lo puedes imaginar. Salen de los colegios de alrededor y vienen aquí directamente. Eso es muy importante, porque leer es un poso que vas haciendo. Es básico para la ortografía, para expresarse, para todo lo que uno se pueda imaginar. A mí me da igual que lean en un libro físico que en uno digital, pero que lean.

-¿Y a los adultos qué les gusta leer?

-Como me gusta la novela negra, si me piden recomendaciones, rápido les digo uno de esa temática. Pero también les gusta la novela contemporánea o la histórica; esta última, especialmente a los hombres. Estas navidades, 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo, que fue Premio Planeta, se vendió mucho, y un 80% era un regalo para padres o abuelos.

-¿Qué obras recomendaría ahora?

-Me gusta mucho Carmen Mola, que el año pasado publicó 'La novia gitana' y ahora ha publicado la segunda parte, 'La red púrpura'. También los libros de las escritoras Dolores redondo y de María Ouruña. Y cómo no, 'Yo, Julia'.

-¿Cuál es la situación actual de las librerías ovetenses?

-Mala. A nosotros no nos están haciendo competencia otras librerías, ojalá. La realidad es que no vendemos porque, en plataformas de internet como Amazon, algunos libros están cincuenta céntimos más baratos, y la gente, por ahorrar esos céntimos y por la comodidad de que te lo traigan a casa, no baja a la librería a comprarlos. El enemigo de las librerías es Internet.

-¿Qué le pediría al nuevo gobierno que entre al Ayuntamiento tras las elecciones de mayo?

-Que nos eche un cable y que fomente la cultura. Que no nos olviden, estamos aquí y hacemos una labor cultural importante.

-¿Y a los que no leen como les animaría?

-El problema de la gente mayor es el precio de los libros.

-Son caros...

-Sí. Yo trabajé en una editorial y sé lo que vale un libro. Si hubiera ayudas estatales un libro en vez de costar 20 euros podría llegar a costar 12. Lo que pasa es que hay mucho intermediario.