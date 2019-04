Un nuevo informe considera suficientes los estudios geotécnicos para el Bulevar La Ute Bosque y Valle ha presentado el tercer proyecto del Bulevar, para ajustarlo a 18 millones. / M. R. Un dictamen, pedido por la UTE Bosque y Valle, estima que no son necesarios nuevos estudios del subsuelo GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 30 abril 2019, 03:09

Una adenda, un nuevo informe encargado por la UTE Bosque y Valle, contradice el informe geológico del propio proyecto del Bulevar de Santullano que aconsejaba una nueva investigación geotécnica «complementaria en los puntos donde se localicen las estructuras de mayor tamaño o los elementos singulares» de la actuación. La nueva versión del proyecto, entregada este mes, no lo hace porque, según el nuevo dictamen, «la campaña realizada» se «considera adecuada y suficiente» para «el proyecto presentado». El nuevo informe, que añade 33 páginas al primero, se dedica a revisar las conclusiones de aquel y argumenta que «no se necesita realizar investigación geotécnica complementaria» como la que pedían los geólogos Alfredo Varela Suárez y Francisco Ruiz Allen, autores del primer informe.

La consultora técnica Enmacosa señala que la nueva versión del proyecto -recortada para encajar en el presupuesto máximo de licitación de 18 millones- «no solo no incorpora nuevas estructuras o elementos que pudieran necesitar una carecterización geotécnica adicional sino que elimina alguna de las estudiadas» con anterioridad. Se reduce la superficie (y profundidad) del lago, se elimina la pasarela y se suprimen las edificaciones alrededor del estanque, enumeran la geóloga y el ingeniero de Caminos firmantes del dictamen para justificar que no hacen falta más sondeos ni catas. El informe, de paso, corrige las dos carencias que habían señalado los técnicos municipales del primer estudio y se señalizan los puntos de muestreo y los tres sondeos realizados, pero también deja algunas dudas. No aporta nuevos estudios sobre la ejecución del desvío del colector Sur.

Palacio de los Deportes

El estudio inicial halló tres tipos de suelos y ninguno especialmente bueno. El peor se encontró en el entorno del Palacio de los Deportes por donde se pretende desviar la conducción de saneamiento, con suelos arcillosos, «de blandos a muy blandos en presencia de agua y que se encuentran frecuentemente saturados» de esta.

Hacer agujeros en un suelo tan malo no es sencillo y más si hay que mover un colector que mide lo que una portería de fútbol a lo largo de 400 metros. La nueva versión del Bulevar se limita a recomendar su excavación por tramos para no desecar el nivel freático de la zona y causar hundimientos.