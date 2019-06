Un nuevo testigo «clarifica» ante la Policía la agresión a David Carragal El profesor pixueto David Carragal. / E. C. El jefe superior de la Nacional en Asturias apunta que han avanzado de «forma importante» en la investigación y ha dado traslado al juzgado ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 28 junio 2019, 02:59

La investigación sobre la muerte de David Carragal, el profesor pixueto de 33 años fallecido hace once días al no superar las heridas sufridas en la cabeza tras ser agredido en La Florida, ha avanzado de «forma importante». Lo aseguró ayer el jefe superior de la Policía en Asturias, Juan Jesús Herranz Yuberos, en una entrevista a la R TPA, en la que apuntó que han recogido el testimonio de una persona que «presenció los hechos en directo». No pudo ser antes porque esta persona había viajado al «extranjero». Su versión «clarifica bastante el grado de participación», precisó Herranz Yuberos, de los tres implicados. Fuentes policiales consultadas subrayaron que el testimonio «da más luz al caso».

El llanisco Jorge Cue, de 18 años, se encuentra encarcelado como presunto autor de un delito de homicidio doloso, mientras que sus dos amigos, también investigados (otro llanisco, de 19 años y un vecino de Colloto, de 18) están en libertad con cargos, por omisión de socorro, un delito que también se imputa a Cue.

El letrado que representa a los tres implicados, Gabriel Cueto, apuntó ayer que la declaración del nuevo testigo es «favorable» para sus representados. Ante la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo aseguraron que la agresión se produjo después de una «reacción desproporcionada» por parte de Carragal tras «un cruce de miradas» entre ellos y las mujeres que acompañaban al profesor. Cue contó que «lanzó una patada», pero no pudo precisar «si le alcanzó o en qué parte del cuerpo impactó». Después, observaron tambalearse a la víctima y huyeron, apuntaron, antes de verla caer al suelo.

Mientras el letrado estudia pedir la «libertad» del único encarcelado, la Policía ya ha remitido tanto a la autoridad judicial como al Ministerio Fiscal los datos recabados, que arrojan luz sobre lo sucedido.

El informe preliminar de la autopsia reveló que el profesor pixueto recibió un golpe y después sufrió otro al caer al suelo. Tuvo la mala suerte de toparse con Jorge Cue en su camino cuando regresaba con sus amigas de disfrutar de las fiestas de La Florida. Permaneció seis días en el Hospital Universitario de Asturias luchando por su vida, pero finalmente falleció el pasado 17 de junio. Justamente, ese mismo días, Cue y sus dos amigos se entregaron a la Policía.

Homenaje

Los homenajes a Carragal, muy querido en diversos rincones de Asturias, se siguen sucediendo. El Ayuntamiento de Cudillero bautizará este próximo lunes a uno de los barcos característicos del puerto como 'Siempre David'. Un gesto que el Consistorio de la localidad marinera ya ha comunicado a la familia del profesor.

De igual forma, cerca de doce mil personas se han sumado a la iniciativa publicada en la plataforma digital 'change.org' bajo el epígrafe 'No es un accidente es un asesinato, entre todos haremos justicia para David Carragal'. En ella, piden que recaiga «todo el peso de la ley» sobre los presuntos implicados en la muerte de David Carragal.