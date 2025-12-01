Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo El concejal de Seguridad Ciudadana confirma que estarán en pruebas durante la segunda quincena de diciembre para castigar las infracciones desde el 1 de enero, fecha en la que entra en vigor el Plan de Movilidad de Oviedo

Rafael Francés Oviedo Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Los nuevos radares de Oviedo y sus multas ya están a la vuelta de la esquina. Tras una campaña informativa realizada durante los dos últimos meses con la instalación de los mismos, «se realizará un periodo de prueba durante la segunda semana de septiembre para comenzar a multar con la entrada de 2026», según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado a EL COMERCIO.

Los nuevos radares están situados en la Ronda Sur (tanto en sentido ascendente como descendente), la calle Azcárraga o lo que es lo mismo la conocida como cuesta de La Vega, Hermanos Pidal y Tenderina, a la altura de los primeros chalés de la fábrica de armas. Todos ellos, ya instalados aunque fuera de servicio, tendrán carácter disuasorio hasta el uno de enero de 2026 cuando comenzarán a multar a los vehículos que sobrepasen el límite de velocidad, situado en 50 kilómetros por hora.

El edil también se ha referido a la oposición de nuevos agentes de la Policía Local, una promoción de 35 plazas que se examinarán durante el primer trimestre de 2026 aunque no concretó la fecha de los exámenes porque «estamos coordinándonos con el Principado ya que otros municipios también sacarán plazas nuevas y cada uno de los que apruebe tendrá que realizar un curso de capacitación, así que es mejor coordinarse para que coincidan todos los nuevos agentes locales de Asturias en el mismo curso».

Mientras llegan las pruebas, José Ramón Prado ha asegurado que «estamos mejorando las condiciones de la Policía Local con nuevos dispositivos y dotando de nuevas herramientas al cuerpo. Por ejemplo, acabamos de renovar el edificio de Seguridad Ciudadana que tenía unas grandes carencias, por tanto no dejamos de trabajar velando por los intereses de la Policía Local».

Temas

Oviedo

Radares