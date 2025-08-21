La obra de la escuela infantil de La Florida, a un paso de acabar en los tribunales El Ayuntamiento no ha recepcionado la reforma y la empresa adjudicataria denuncia que no ha sido citada para la verificación del estado de los trabajos en tres meses

A. Arce Oviedo Jueves, 21 de agosto 2025, 20:03

Las obras de mejora y corrección de las patologías –la mayoría en materia de filtraciones– de la Escuela Infantil de La Florida de Oviedo no solo han supuesto varios meses de críticas por parte de las madres y padres de los pequeños alumnos del centro, sino que ahora han desembocado en un enfrentamiento directo entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del contrato, Terra Ingenieros, que amenaza pleito. En abril, el Consistorio emitió un acta de recepción negativa de los trabajos; un mes después, la compañía presentó el correspondiente recurso y, el 14 de mayo, la dirección de obra remitió con la certificación negativa de las obras.

La empresa, en un escrito reciente enviado a la junta de gobierno, califica la situación como «injusta» y asegura que, transcurrido julio, ha vencido el plazo de tres meses sin que se les haya contactado para visitar el edificio y «continuar con la recepción de las obras». Denuncian que la administración local se encuentra «prolongando unilateralmente el plazo de las obras, más allá de lo permitido por el derecho» y «en grave quebranto de los derechos de este contratista».

La firma va más allá y sostiene que el Ayuntamiento «está incumpliendo sus obligaciones en el procedimiento» y le instan a que lo reanude «de inmediato». A eso, y a que facilite el acceso a la obra para la realización de «las pruebas periciales pertinentes que demuestren que la obra se ha realizado correctamente».

Por otro lado, agrega que desde que «esta contrata se vio obligada a requerir al Ayuntamiento por segunda vez para el cese en su vía de hecho en febrero, se ha solicitado copia del expediente administrativo en diferentes ocasiones, negándose por la administración» y generando, concluye, «indefensión a esta parte».

La obra fue adjudicada hace un año a Terra Ingenieros por 354.105 euros (más IVA) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Después de ser trasladados a otros centros de la ciudad para una primera fase de los trabajos, los alumnos regresaron en diciembre a las aulas, aunque las obras no habían terminado del todo.

Quejas de los padres

El propio alcalde, Alfredo Canteli, realizó una visita al centro para comprobar cómo había quedado la pintura integral de todo el espacio interior, aulas y zonas comunes. Desde el comienzo del curso; no obstante, las familias han estado realizando continuas reivindicaciones. Problemas estructurales, filtraciones de agua y deficiencias en la infraestructura fueron algunas de las principales quejas. Primero, con el cierre; después, tras la vuelta de los niños al centro. El equipamiento, inaugurado en 2011, sufre algunas de estas patologías prácticamente desde su inauguración.