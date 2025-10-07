El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La zona donde se construirá el nuevo equipamiento, en la parcela del fallido spa. Pablo Lorenzana

La obra de las pistas de atletismo de Oviedo comenzará este año, asegura Cuesta

El concejal abunda que los trabajos durarán 14 meses, por lo que podrían finalizar en el primer trimestre de 2027, antes de las elecciones

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 21:08

Comenta

Una de las obras que con mayor fruición ha prometido el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tiene fecha de inicio y finalización. La construcción ... de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco, según explicó este martes en el Pleno el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, a preguntas de la concejala del PSOE Natalia Sánchez Santa Bárbara, comenzará a finales de 2025 con un plazo de obra de 14 meses, es decir, que para el primer trimestre de 2027 estará finalizada, justo antes de las elecciones municipales de marzo o abril de ese mismo año.

