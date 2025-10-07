La obra de las pistas de atletismo de Oviedo comenzará este año, asegura Cuesta

Una de las obras que con mayor fruición ha prometido el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tiene fecha de inicio y finalización. La construcción ... de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco, según explicó este martes en el Pleno el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, a preguntas de la concejala del PSOE Natalia Sánchez Santa Bárbara, comenzará a finales de 2025 con un plazo de obra de 14 meses, es decir, que para el primer trimestre de 2027 estará finalizada, justo antes de las elecciones municipales de marzo o abril de ese mismo año.

«El proyecto de modificación está entregado por la empresa así que los estudios técnicos para su aprobación se realizarán rápido y el resultado será que esa obra se iniciará este año 2025, con 14 meses de plazo de ejecución para que esté terminada en el primer trimestre de 2027, lo que supone una muy buena noticia para los vecinos de Ciudad Naranco y para los amantes del atletismo», afirmó Cuesta.

Hace unos meses, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento había dado un plazo de tres meses al Grupo Vías, adjudicatario del contrato para el diseño y construcción de las nuevas pistas en la parcela del fallido spa, para la presentación del proyecto de obras una vez aclarados todos los cambios introducidos en el anteproyecto inicial.

La pista de atletismo cubierta, que será única en Asturias y que aspira a albergar todo tipo de competiciones nacionales e internacionales del máximo nivel., tendrá un aforo estimado de tres mil espectadores. Está valorada en 20,5 millones de euros.