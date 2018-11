Obras que 'dialogan' en el estudio de Pablo de Lillo El artista Pablo de Lillo en su estudio de la calle General Zuvillaga. / HUGO ÁLVAREZ Tres artistas participan en la exposición 'Bios', que se puede visitar hasta este domingo ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:55

Las obras de Carlos Coronas, Jaana Caspary y Pablo de Lillo 'dialogan' en el estudio de este último en la calle General Zuvillaga. Todos los elementos tienen una conexión y representan «una forma de vida». Allí están presentes desde la luna hasta las distintas playas del sur de España, a las que cada día llegan centenares de inmigrantes buscando un futuro mejor.

«Esta muestra, que se estrenó para la Noche Blanca y recibe el título de 'Bios', la proyectamos en abril. Las láminas de Coronas, junto a mis creaciones, están hechas para la ocasión; las piezas de Caspary ya habían sido diseñadas con anterioridad», destaca De Lillo. La muestra se ha prorrogado, por lo que se puede visitar hasta el domingo.

En este conjunto se mezclan piezas bidimensionales y tridimensionales con fotografías de paisajes de colores: «Esta exposición se engloba dentro del arte moderno y mis creaciones son una bisagra entre las obras de los otros dos autores», añade De Lillo.

No es la primera vez que este artista avilesino criado en Oviedo organiza una exposición con proyectos de varios compañeros. Dice que su intención es originar «diálogos» entre los creadores y la tarea a veces no resulta fácil: «La labor del comisario, que en este caso la desarrollo yo, es conjugar y desarrollar un concepto a través de una obra». Después, vienen las tareas de transporte y montaje. Esta última fase se debe estudiar bien. La línea argumental debe ser entendible no solo por los artistas, sino también por el público que se acerca hasta la galería.

«El 'feedback' por parte de la gente interesada en el arte está siendo muy positivo», narra De Lillo para a renglón seguido especificar que en Navidad montará una nueva muestra: «Mi intención es organizar dos o tres exposiciones a lo largo del año en mi estudio».