Las obras del palacio de Camposagrado complican el escenario de San Mateo El palacio de Valdecarzana, con el cartel de la obra en su fachada. / PIÑA Los trabajos de mejora de las sedes del TSJA pueden condicionar las vías de evacuación del recinto o la colocación de algunos chiringuitos G. D. -R. OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 03:31

Un retraso imprevisto y una complicación más para San Mateo. Los trabajos de mejora de las sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en los palacios de Valdecarzana y Camposagrado amenazan con complicar aún más la organización de las fiestas.

Las obras, que ejecuta El Corte Inglés desde el pasado mes de mayo tras una adjudicación fallida y un recurso, tienen una duración prevista de un año y afectan a ambos edificios barrocos y declarados Monumento Histórico y Bien de Interés Cultural y, de paso, al diseño del recinto festivo, a su plan de autoprotección y a la colocación del escenario de los conciertos o actuaciones musicales que se programen en la plaza de la Catedral. Incluso una suspensión temporal de los trabajos para facilitar el desarrollo de las fiestas, que necesitaría del visto bueno del Principado y de la propia contratista, no despeja del todo el camino. El espacio entre ambos inmuebles es una de las vías de evacuación de la plaza y del recinto festivo y el espacio entre Camposagrado y el Hogar del Pensionista, el 'backstage' del escenario.

El equipo de gobierno municipal ha anunciado su intención de revisar el modelo festivo en dos direcciones con la eliminación de los chiringuitos «de partidos políticos» y la participación de los hosteleros en las casetas tradicionales y con una apuesta por celebrar los conciertos más importantes fuera de la plaza de la Catedral. No hay mucho margen para ninguna de ellas, pero sí ciertas ventajas. El anterior equipo de gobierno no aprobó la convocatoria de la concesión de espacios para las casetas y, según fuentes del equipo actual, no hay nada cerrado en firme e irreversible en el capítulo musical.

La duda es si la menguada maquinaria municipal será capaz de tramitar un proyecto alternativo al esbozado por el anterior equipo de gobierno y rupturista, con lo que venía haciendo la SOF y después la Fundación Municipal de Cultura, que suponga el diseño de pliegos de contratación nuevos desde cero o fórmulas de cesión gratuita del espacio público a hosteleros en colaboración con entidades sin ánimo de lucro, porque el uso económico del mismo está sujeto a una tasa y una ordenanza fiscal.