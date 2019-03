«Las obras del polideportivo Enjoy comenzarán a principios de mayo» Jesús Heriberto Fernández, 'Caco', bajo una de las porterías que desaparecerán para dejar sitio al nuevo centro deportivo que promueve Enjoy Wellness. / PIÑA Jesús Heriberto Fernández | Director del colegio Loyola «El centro tendrá un acceso directo al complejo, además está por matizar pero habrá usos por parte del colegio de las instalaciones» SANDRA S. FERRERÍA Lunes, 4 marzo 2019, 04:39

Jesús Heriberto Fernández García (Grado, 1971) lleva en la dirección del el colegio Loyola cinco años. Anteriormente fue durante otros tantos Jefe de estudios de Educación Secundaria, y hace 26 años que da clases. Él, que también estudió en el centro, ve mejor que nadie los cambios en el Loyola, en el que estudian 1.130 alumnos (224 en Infantil, 452 en Primaria, 339 en Secundaria y 118 en Bachillerato).

-¿Qué avances ha tenido el colegio en los últimos años?

-Afrontamos el tema de recursos digitales e innovación educativa. Tenemos dos cursos, 1º y 2º de Secundaria donde no usan el papel y tienen un dispositivo digital. Además hemos ido innovando como con trabajos de inteligencias múltiples, sin olvidar el trabajo tradicional.

-Ahora están pendientes de que comiencen las obras del polideportivo de Enjoy Wellness

-Sí. La licencia ya está y las últimas noticias que tengo son que la obra comenzará a principios de mayo.

-¿Dónde se va a instalar ese macrogimnasio?

Se va a instalar al final del patio, donde está el campo de fútbol, y ocupará toda la zona de alrededor que no se utiliza. Del uso actual del patio es una mínima parte la que quitamos.

-¿Las obras incordiarán el día a día del colegio?

-Para nada. Lo único que puede incordiar es la parte del patio de acceso, y pediremos que se realice en verano.

-¿Cuándo está previsto que terminen las obras?

-Es una obra rápida, y la inauguración está previsto que sea en septiembre de 2020.

-¿Qué servicios ofrecerá este complejo?

-Tiene spa con dos piscinas cubiertas y dos descubiertas, sala de fitnes, sala de spinning, salas para distintas actividades, zona de máquinas y cinco pistas de pádel. Además cuenta con guardería, aparcamiento y cafetería.

-¿Y quiénes podrán disfrutar de las instalaciones?

-El uso es 100% privado. La gente se hará socia y podrá utilizarlo. En el convenio interno se marca que habrá un acceso directo desde el colegio, pero está sin matizar en qué y cómo lo utilizaremos. Además, los miembros de la comunidad educativa tendrán ventajas a la hora de hacer la matrícula.

-Entonces no se descarta que el colegio ofrezca actividades extraescolares como pádel...

-Exactamente. Por ejemplo, los cursos de natación que hacemos fuera los impartiremos aquí. Al colegio le dará posibilidades, y para el barrio será buenísimo. Nadie se hubiera imaginado que algo así podría estar aquí hace unos cuantos años.

-Ya estamos a mitad de curso, ¿qué balance hace de lo que va de año?

-El curso es uno más, en el que seguimos avanzando en las nuevas tecnologías. Solo llevamos dos cursos con esta digitalización así que estamos intentando limar aquellas cosas que tienen capacidad de mejora. Por otro lado, en Infantil iniciamos un proyecto de electroescritura nuevo, que se llama 'Ludiletras' y también un proyecto de inteligencia emocional. En Primaria hemos continuado con las matemáticas activas manipulativas, con el método Singapur, una manera distinta e innovadora de trabajarlas, algo que ya se hace en educación Infantil.

-Por los pasillos tienen carteles de prohibido móviles...

-Sí, desde hace tres cursos prohibimos el uso del móvil. No prohibimos traerlo, porque para muchas familias se trata de una seguridad, pero sí usarlo dentro del recinto en horario escolar. Esto no quiere decir que no lo utilicen, pero si vemos uno se requisa, se deja en portería y tienen que venir los padres a buscarlo.

-¿Se incumple la norma habitualmente?

-Al principio más, pero ahora son conscientes de lo que hay. Luego siempre los hay que los usan, la picaresca existe desde siempre. Antes en vez de móviles traíamos libros, o revistas. Somos docentes, no guardias jurados. Pero el móvil no es solo un problema del colegio, es también un problema en casa. Igual un niño se despista un momento dado en el colegio con el móvil o el ordenador, pero en casa están horas y horas.

-El móvil y las redes sociales son un arma de 'bullying'...

-Sí, pero nosotros no somos un colegio que tengamos grandes conflictos de convivencia. Lo que sí puedo decir es que el 60 u 80% de conflictos vienen determinados por cosas que pasaron en redes sociales. Que si uno quedo con el otro, que si ayer me dijiste no sé que, que si me mandó un directo...Al final el problema lo resuelven cuando se ven aquí, en el colegio, al día siguiente.

-¿Y en qué edad ocurre eso?

-La problemática está en toda Secundaria. A los doce años todos tienen redes sociales, en Primaria no.

-¿Y cuál es la cara buena de la tecnología?

-Como decía antes, en 1º y 2º de Primaria ya no tienen papel, tienen ordenador. A través de una plataforma, profesores y alumnos interactúan. Así utilizamos vídeos y herramientas con los que los contenidos son más asequibles.

-¿Y cada niño tiene un ordenador?

-Sí, nosotros ofrecimos uno pero no es obligatorio, pero estaba bien porque era convertible en tableta. Pero con que tenga unas características mínimas es suficiente. Ellos lo llevan y lo traen todos los días, es como sus libros.

-¿Y cuál es el resultado de esta metodología?

-Es pronto aún para decir que es mejor o peor que otro sistema, pero tenemos claro que a la hora de trabajar los niños tienen más motivación.

-¿Y el resto de cursos?

-El resto de cursos utilizan tabletas para momentos puntuales.

-El colegio está adaptado a las nuevas tecnologías...

-Sí, instalamos red WIFI, y los profesores tienen pizarras digitales.

-¿Qué más pasos se van a dar en este sentido?

-De cara al curso que viene, además de lo que ofrecemos oficialmente, queremos implantar una asignatura optativa a partir de 1º de la ESO parecida a TIC. Aunque se piense lo contrario, los niños no están tan puestos en lo digital. Ellos son buenos usuarios de redes sociales, pero a veces no saben mandar un correo electrónico, o descargar una aplicación. Eso es porque son nativos digitales pero para el uso que ellos le dan. Nada más. Así que la asignatura irá orientada a software y ese tipo de usos.