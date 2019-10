«Es obvio que la conductora se confundió de pedal porque los frenos funcionaban» La acusada, ayer, a la entrada de los juzgados. / ALEX PIÑA La Policía achaca la causa del atropello de Marqués de Santa Cruz, en Oviedo, a una distracción, y la acusada dice que hubo una avería en el coche ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 18 octubre 2019, 02:47

Los policías locales que atendieron el atropello que tuvo lugar en la calle de Marqués de Santa Cruz, a la altura del parlamento asturiano, donde una mujer resultó herida de gravedad, tienen claro las causas del accidente: «Es obvio que la conductora se confundió de pedal porque los frenos funcionaban». Así lo dejaron patente durante la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal Número 1, en la que la mujer admitió ser la autora de los hechos, ocurridos hace más de dos años, pero atribuyó las causas a un fallo mecánico. «Intenté frenar, pero no iba... Cuando me di cuenta vi que había arrollado a la chica». Después, consiguió que el vehículo se detuviera en la plaza de la Escandalera.

Pero los cuatro agentes contradijeron su versión ya que consideran que fueron otras las causas del accidente. «El coche frenaba perfectamente. Una compañera hizo la prueba y el vehículo iba bien», comentaron después de que la víctima relatase las heridas que sufrió en las piernas. Tuvo que someterse a cuatro operaciones y le tienen que poner una prótesis de rodilla. «A mí me encantaba hacer rutas, pero ahora camino poco porque tengo dolores. Para desplazarme tengo que usar taxi o autobús. Además, llevo una talonera y me he tenido que cambiar a una vivienda con ascensor», afirmó durante el juicio, en el que la Fiscalía mantuvo que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave.

El Ministerio Público, en concreto, solicita que se le condene al pago de una multa durante doce meses, con una cuota de seis euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años. Mantiene que el accidente se debió a la distracción de la conductora.

Además, un testigo declaró que minutos antes vio a la mujer con el móvil en la mano. «Estaba en el carril derecho de la calle de Marqués de Santa Cruz y de repente me di cuenta de que un vehículo cogía velocidad. Pensé que me iba a golpear, pero dio un volantazo y se subió a la acera. Tras chocar reanudó la marcha hasta la plaza de la Escandalera y luego paró».

En el juicio celebrado ayer, que quedó visto para sentencia, también declaró la hija de la conductora, que iba de copiloto durante el accidente, así como el mecánico que arregló el vehículo. Lo hizo cuatro meses después del atropello.