Los ocho acusados de simular un accidente para cobrar del seguro dicen que «fue fortuito» Parte de los abogados de la defensa durante el juicio. / DANIEL MORA Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil a uno de los implicados por otro asunto levantaron las sospechas; las defensas piden su absolución CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:55

Los ocho acusados de simular un accidente para cobrar la indemnización del seguro, para los que la Fiscalía del Principado de Asturias pide una pena que suma quince años de prisión, negaron ayer todos los cargos. Coincidieron en señalar que el choque por alcance, registrado el 30 de abril de 2013 en La Corredoria, fue «totalmente fortuito». Todos ellos acudieron por la mañana al juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1, pero solo contestaron a las preguntas de sus abogados, que pidieron su libre absolución ante «la falta de pruebas concluyentes».

Las sospechas de que podrían haber incurrido en un presunto delito de falsedad en documento mercantil y estafa comenzaron por casualidad. La Guardia Civil estaba investigando a uno de los procesados por otro asunto, en concreto por la venta fraudulenta de un vehículo. Las escuchas telefónicas derivadas de estas pesquisas pusieron el foco sobre el conductor de uno de los vehículos implicados en el supuesto fraude. Los agentes explicaron que mantuvo conversaciones en «un tono de familiaridad» con la conductora del otro coche pese a que ambos aseguraron conocerse «solo de vista».

Otra de las llamadas que puso en alerta a la Benemérita fue la que realizó a su tía, que viajaba con él en el coche el día del siniestro. El agente explicó que hablaban de conceptos relacionados con lo ocurrido, como «si aceptar o no la indemnización» o de cuánto debían de durar las bajas médicas.

Este argumento fue rechazado por sus defensas, argumentando que ambos son familia -en concreto, tía y sobrino-, por lo que este tipo de conversación encaja en esta relación. De hecho, los agentes aseguraron desconocer que fueran familia, enterándose ayer durante el transcurso de la vista oral.

11.647 euros

Las defensas de todos los acusados pidieron su libre absolución en base a que no se presentó «ninguna prueba concluyente» que pudiera demostrar que el accidente fue pactado. Los abogados se agarraron a la premisa de que si la Guardia Civil no hubiese dado aviso de sus sospechas de fraude, no se hubiese abierto este procedimiento, ya que la aseguradora ya había pagado las indemnizaciones correspondientes (11.647 euros) y había proporcionado cobertura médica a los implicados, dando por cerrado el caso como un accidente más.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular, en defensa de la aseguradora, mantuvieron las penas de prisión para cada uno de los procesados; esto es, tres años para el conductor de uno de los vehículos, por su condición de reincidente en un delito de estafa, y un año y nueve meses para el resto de los procesados.