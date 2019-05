Dos ofertas para estudiar el conjunto histórico de Olloniego Castrum Arqueología y gestión cultural y MSarqueo Estudio de Arqueología se interesan por el contrato valorado en 30.000 euros ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 14 mayo 2019, 01:55

Las empresas Castrum Arqueología y gestión cultural y MSarqueo Estudio de Arqueología han presentado sendas ofertas para limpiar y documentar las etapas constructivas del conjunto histórico de Olloniego. Ahora, los técnicos están analizando la documentación y después se adjudicará el contrato, valorado en 36.300 euros (IVA incluido) y con una duración de cuatro meses. De ellos, tres servirán para realizar el trabajo de campo y el restante para realizar los informes requeridos.

El objetivo de esta licitación es eliminar la maleza de este Bien de Interés Cultural (BIC) y analizar todas las fases constructivas, destructivas y reformas tanto de la torre del palacio como de la capilla. A partir de ahí, tal y como consta en los pliegos de contratación, se tomarán decisiones sobre su futuro y se analizará si se pueden prescindir de aquellos «elementos que carezcan de valor histórico-artístico y patrimonial».

La limpieza de la maleza será el primer paso que se haga con el objetivo de después realizar los estudios previos. Se cortará, y no se arrancará para no afectar a las paredes, la vegetación herbácea y todos aquellos árboles y arbustos cuya retirada precise de una labor de restauración no se eliminarán. Estos trabajos quedarán pendientes de «fases futuras».

A continuación, se recopilará y analizará la documentación escrita sobre el conjunto histórico y se realizará un levantamiento fotogamétrico. Asimismo, se datará dónde están los elementos singulares y se redactarán unas fichas específicas que describan cada elemento para su posterior entrega al Ayuntamiento. Toda la documentación deberá estar en formato digital y papel.

Los trabajos estarán controlados por un técnico municipal, quien desarrollará la función de coordinador y establecerá las líneas generales de la actuación que deberá acometer en detalle el adjudicatario. De igual forma, la ganadora del concurso deberá de pedir todas la información, permisos y licencias que se requieran para ejecutar los trabajos encomendados, así como el pago de cánones, compensaciones e indemnizaciones que correspondan por la realización de los trabajos.