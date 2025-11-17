La oficina del DNI reabre en el centro de Oviedo tras una inversión de más de 800.000 euros La Policía Nacional presenta unas dependencias accesibles y modernas para atender a diario a más de 250 ciudadanos

Con el «jaleo» propio de una mudanza, como lo describió la inspectora Lucía Fuentes, jefa de la Unidad de Documentación, la Policía Nacional restableció este lunes la oficina del DNI en la Jefatura Superior, en la calle Plácido Arango. Tras una inversión de más de 800.000 euros, la remodelación ha conseguido unas dependencias adaptadas a personas con movilidad reducida –estrena rampa y ascensor–, modernas, funcionales y más cómodas para los ciudadanos y para el personal, ya que la sala de espera no está integrada en la de expedición.

La oficina del DNI y pasaporte vuelve al centro de la ciudad tras un año de obras –comenzaron en agosto de 2024 con una previsión de seis meses de plazo–, tiempo en que la oficina operó en la comisaría de Buenavista.

La remodelación realizada en el seno del edificio de la Jefatura Superior de Asturias, en Oviedo, construido en 1933 por el arquitecto Gabriel de la Torrente, ha permitido reorganizar las dependencias del primer piso y acometer mejoras en el sótano, creando un entorno más funcional y cómodo. Cuentan con diez puestos de atención.

El sistema de cita previa, en su nuevo 'primer día', tuvo que gestionarse manualmente, lo que generó algunas esperas en una oficina a la que, diariamente, entre 250 y 300 ciudadanos. El tiempo medio de espera para conseguir una cita se mantiene en torno a una semana.

«Son unas dependencias mucho más bonitas, más cómodas, con más luz y espacio», afirmó la inspectora Fuentes, como también coincidieron usuarios. Olaya Zarabozo, de 18 años, «recordaba esto de pequeña, pero las nuevas instalaciones me parece que están bastante bien. Según entré por la puerta me pareció muy guapo y moderno». Susana Valle, empleada en la oficina desde 2010, compartió su satisfacción. «La reforma la viví bien. Siempre estuve a gusto aquí, pero ahora más. El ambiente se nota muy cómodo. Estoy contenta. Está más luminoso y se nota menos murmullo porque la sala de espera ya no se mezcla con el ruido», abundó, ya que una de las principales novedades es que ahora esa sala de espera ya no está incluida en la sala de expediciones.