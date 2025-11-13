Ogensa transformará el bosque del Fulminato en un jardín botánico

Susana Neira Oviedo Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Tras un primer concurso que quedó desierto, el Ayuntamiento de Oviedo ya tiene empresa para adjudicar las obras que permitirán transformar el bosque del Fulminato en un jardín botánico. Entre las cinco que se presentaron, la mesa de contratación ha elegido a Obras Generales del Norte (Ogensa), que recibió la mayor puntuación y se compromete a realizar los trabajos por 599.997 euros más IVA (725.996 euros). La obra había salido a concurso por 702.984 euros más IVA.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, el objetivo de esta inversión es «la renaturalización del área mediante la creación de amplias zonas verdes, humedales naturales y espacios arbolados que fomentarán la biodiversidad», según figura en el proyecto. La idea es recuperar vestigios industriales de la antigua fábrica de pólvora –inaugurada en 1866–, reutilizar y dar nuevos usos a salas, renaturalizar el bosque, diseñar una gran zona verde con el protagonismo de un mirador y los humedales. Transformar, en definitiva, el Fulminato en un espacio singular abierto a las visitas.

El diseño se realizó en 2023, con el doctor geógrafo y urbanista, Rafael Suárez-Muñiz, colaborador de EL COMERCIO y especialista en espacios de ocio como parques y jardines; el paisajista e ingeniero agrícola, Fernando Hortelano Vázquez de Prada, y Sofía Fernández Alonso, que también es paisajista y diseñadora de interiores, que se encargó de la parte gráfica en el equipo.

Este es uno de los proyecto estrella del mandato de Alfredo Canteli y abarcará alrededor de 81.000 metros cuadrados a dos kilómetros y medio del casco urbano de Oviedo, y conectado con la senda de Fuso de la Reina. «Este nuevo parque periurbano se convertirá en un motor de revitalización social y económica, al atraer visitantes y mejorar el bienestar de los residentes», añade la memoria.

El proyecto de presupuestos de 2026 recoge una partida de 690.456 euros para la renaturalización del Fulminato.