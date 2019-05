Unas olimpiadas en miniatura

Estos 'Juegos Olímpicos' no se celebran en una de las grandes capitales mundiales, no son muy competitivos y los ganadores no se van con relucientes medallas a sus casas. Diversión y muchas ganas de hacer deporte y relacionarse sintetizan el espíritu de las Olimpiadas Intercentros de Oviedo, organizadas por un grupo de profesores de Educación Física de doce colegios coordinados por el Centro Polivalente de Recursos. Ayer concluyeron su séptima edición batiendo récords de inscripción con quinientos escolares participantes de doce centros educativos de la ciudad.

La pista de atletismo de las instalaciones deportivas del campus de Los Catalanes, en el CAU, estuvo a rebosar de pequeños atletas. El objetivo, «fomentar la actividad física, el estilo de vida saludable, el compañerismo y que los más pequeños conozcan las instalaciones deportivas que tiene su ciudad» , explicó el director del colegio Veneranda Manzano y profesor de Educación Física del centro, Miguel Cuesta.

La de ayer fue la segunda de las jornadas celebradas en estos particulares juegos en miniatura, y estuvo íntegramente dedicada al atletismo. Los alumnos de quinto del Veneranda Manzano, La Corredoria, Poeta Ángel González, Villafría, Fozaneldi, Colloto, San Pedro de Los Arcos, San Claudio, Latores, Lorenzo Novo Mier, Dolores Medio y La Ería participaron en una carrera de relevos, saltos y lanzamientos.

La primera jornada, hace quince días, estuvo dedicada al desarrollo de juegos alternativos en El Cristo para alumnos de sexto.

«La inclusión y el fomento de la participación es muy importante para nosotros, no queremos enseñar a los niños a competir entre sí, sino a participar y a pasárselo bien, que es de lo que trata el deporte», sentenció Cuesta.