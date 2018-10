'Il turco in Italia', a la luz de la luna Los asistentes de la ópera a cielo abierto, sentados pocos minutos después de su inicio. / ÁLEX PIÑA Centenares de personas disfrutan de la ópera desde la plaza del Ayuntamiento ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 12 octubre 2018, 02:59

La pantalla gigante, los más de 470 asientos disponibles y la oportunidad de asistir de forma gratuita a la retransmisión en directo de la ópera de Rossini 'Il turco in Italia', representada en el Teatro Campoamor, no sirvieron para colmar del todo la plaza de la Constitución, que acogió, durante la noche de ayer, tanto a los amantes del género como los no iniciados en una cálida velada. No obstante, faltó poco, y las miradas de admiración llenaron diez de las catorce filas que se dispusieron al tiempo que decenas de personas eligieron permanecer levantadas. «Yo no me voy a sentar, tengo que irme pronto, pero esto es espectacular», afirmó Florentino Álvarez, en declaraciones a este diario.

«Yo ya pude verla en el Campoamor, es magnífica, con una dinámica increíble; por eso me he acercado. La ópera puede gustarte o no, no hay un término medio; sin embargo, el espectáculo siempre merece la pena», señaló María Iglesias, una de las asistentes, mientras aguardaba el comienzo de la retransmisión bajo los arcos del Ayuntamiento. «Este tipo de iniciativas sirven para acercar la cultura a toda la ciudadanía y restarle, en este caso, cierto elitismo», declaró.

Con esta obra, un 'dramma buffo' estrenado por primera vez en el año 1814, se homenajeó también a la figura de la ilustre cantante Montserrat Caballé, fallecida el pasado sábado; al director Alberto Zedda; y al propio Gioachino Rossini en el 150 aniversario de su muerte. «Me ha sorprendido mucho; es algo digno de ver», comentó Javier Ruiz durante la función.

La retransmisión también pudo visionarse en la casa de cultura de Cangas de Onís, en el Teatro Riera de Villaviciosa y en la casa de cultura Teodoro Cuesta de Mieres.