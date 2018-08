El Ayuntamiento de Oviedo ampliará la búsqueda de contratos amañados al área de Alumbrado Rubén Rosón bromea con los periodistas. / LORENZANA Los socios del gobierno se enzarzan por cómo se adoptó la decisión de ser acusación particular en el 'caso Enredadera' JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 10 agosto 2018, 02:36

También el alumbrado público está bajo la sombra de la sospecha de la 'operación Enredadera'. Ayer, la junta de gobierno local dio el visto bueno a las medidas planteadas para restañar la imagen del Ayuntamiento de Oviedo después de que, el pasado 3 de julio, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) se interesaran por las licitaciones de la Concejalía de Seguridad Ciudadana e hicieran declarar en calidad de investigados a José Manuel López, comisario y ex jefe de la Policía Local, y al subcomisario responsable del área Técnica.

Por una lado, se aprobó la «revisión» de todos los contratos del servicio. Minutos después de la reunión de gobierno, Rubén Rosón, concejal de Economía, requirió a Contratación todas las licitaciones de los últimos diez años del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local y Alumbrado. De este último y raíz de las escuchas incorporadas a la causa, fuentes próximas al gobierno municipal, explicaron que tienen suficientes indicios para sospechar que podría estar también afectado por la trama de amaños.

«Queremos saber el objeto del contrato, el tipo, las empresas, la adjudicataria definitiva, por cuántos años, las posibles prorrogas, el precio de licitación y el precio final», explicó el edil. Intervención también revisará qué funcionario fue el responsable de sacar adelante cada contrato y el listado que interesó a la UDEF cuando registró el Consistorio.

Por otro lado, se aprobó también la personación en la causa penal del Ayuntamiento como acusación particular contra los dos funcionarios encausados. Ana Rivas, alcaldesa en funciones, reiteró la «gravedad» de hacerlo al emplear «todo el peso de una institución» en una causa penal.

Los portavoces de los tres grupos de gobierno decidieron hablar bajo los arcos del Consistorio en vez de en la sala de prensa. El teatrillo para no hacerlo juntos y de una tacada escenifica las diferencias internas del tripartito. Somos se apunta el tanto de que el PSOE haya cambiado de parecer y decidiera optar por la personación; Ana Rivas desacuerda de esa tesis.

«Todas las medidas se han tomado respaldadas por los servicios municipales», explicó la concejala. «Me parece improcedente, por no decir que me resulta absolutamente impresentable, que haya miembros del gobierno que a día de hoy no se hayan enterado, después de más de tres años gobernando, de qué herramientas se necesitan para que la junta de gobierno tome decisiones», aseveró la socialista contra la formación de unidad popular.

El guión de cómo se llegó a ayer tiene varios giros. El alcalde dictó el sábado pasado una providencia para pedir a Abogacía Consitorial un informe en el que los socialistas basan su argumento. Somos cree que no hacía falta -porque es una decisión política, más allá de criterios técnicos- pero que, si se solicitó, en último término, fue por su vehemencia. De igual manera creen que se ha perdido un mes precioso.

Izquierda Unida, por medio de Iván Álvarez, también se refirió ayer al «minuto uno» pero para colocarse junto a Wenceslao López con quien llegaron a un acuerdo para que el Ayuntamiento se personara según el momento procesal de la causa.

En la trama propia del gobierno tricolor es habitual también que alguno de los miembros se roten el papel de 'pegamento' durante sus comparecencias. Tras la regañina de Rivas a Rosón, le tocó a Álvarez afirmar que «estamos unidos en la lucha contra la corrupción, aunque cada uno tenga su propio planteamiento a la hora de trasladarlo a la opinión pública», añadió Álvarez.

El equipo de gobierno también aprobó la apertura de un expediente informativo para conocer si la Policía Local hizo desaparecer una multa de tráfico a Ramón Argüelles, coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, por intervención de López. Las llamadas del comisario y el político lenense están incorporadas al sumario de la 'Enredadera' de manera accesoria y, «visto que hay posibles indicios podemos empezar a investigar». «Si de la información recabada pudiera resultar algún indicio de que se ha cometido algún delito, como la destrucción irregular de algún boletín, habría que remitirlo a la autoridad judicial», añadió Ricardo Fernández

Álvarez habló de la situación en su formación y avanzó que la multa de Argüelles se tratará en los órganos de organización de IU: «En materia de transparencia no nos importa ni quién ni cuándo ni dónde ni cómo», concluyó.