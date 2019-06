A la oposición no le cuadran las cuentas del pacto de gobierno PSOE y Somos señalan que no se pueden renunciar a ingresos fiscales: «Estan preparando un nuevo 'catastrazo'» G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 02:47

«Suerte». Eso deseó el portavoz socialista y exalcalde, Wenceslao López, a la hora de desarrollar «un programa de gobierno que coincide en muchas medidas con nuestro programa electoral, que es público y se puede consultar, hasta en el nombre de los capítulos. Aparentemente, les ha gustado nuestro programa». También, que aproximadamente un tercio de las 150 medidas que prometen PP y Ciudadanos, «ya están en marcha». La concejala Marisa Ponga, por ejemplo, le remitió ayer alcalde una copia del «III Plan de Igualdad, aprobado por unanimidad en diciembre» pasado «y en vigor».

López apuntó en el debe «unas cuantas que no van a poder hacer» por falta de personal, como la policía de barrio, y otras en las que no le cuadran los números. La promesa de invertir el 20% del presupuesto «es irrealizable, son 40 millones y más si el objetivo es 'deuda cero'» y con «una política fiscal que no nos gusta nada», dijo López en referencia a la supresión del IBI diferenciado a los grandes valores catastrales.

Para Somos Oviedo esa medida oculta que «PP y Ciudadanos están preparando un nuevo 'catastrazo' en Oviedo y fuertes recortes en becas escolares. No se puede hablar de bajada de impuestos y aumento de gasto». La supresión del tipo diferenciado, que afecta a solo 240 contribuyentes, supondría perder cinco millones de ingresos, que, sostiene la formación, se trasladarían «a gravar las viviendas de los ovetenses, como hizo Gabino de Lorenzo».

«Vemos algún acierto en materia cultural, con la apuesta por las artes escénicas y también nos parece conveniente el refuerzo de las bibliotecas», pero hay se acabaron los elogios de Somos al programa pactado por el nuevo gobierno.