La oposición culpa a Rosón y al alcalde del recorte de 32 millones del presupuesto La entrada al Auditorio Príncipe Felipe. El PP y Ciudadanos marcan diferencias de cara a la negociación para conformar la próxima Corporación a cuenta del plan económico OVIEDO.

La oposición cargó ayer contra la política presupuestaria del equipo de gobierno, que, como adelantó ayer este diario, obligará a un recorte de más de 32 millones de euros en las cuentas de este año y a jibarizar el capítulo de inversiones. PP y Ciudadanos coincidieron en denunciar que dados los desajustes de los números (12,6 millones de déficit y 14,5 de exceso sobre la regla de gasto), el tripartito sabía que abocaba al Ayuntamiento a un plan económico financiero que condicionará la actividad municipal este y el próximo año. En lo que no coincidieron fue en señalar al responsable. El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, comparó a Rosón con «Atila, el huno, que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba». El de los populares, Gerardo Antuña, apuntó al alcalde: «Esto es lo que ha sido el mandato de Wenceslao López: papeles, ilegalidades e incumplimientos y no hacer los deberes a tiempo. Allá cada cual lo que quiera hablar con él». Mensaje de cara a las inminentes negociaciones para la próxima Corporación entre ambas formaciones.

En realidad, Pacho también aludió a la responsabilidad del alcalde «por permitir aprobar un presupuesto en déficit», pero también dejó un mensaje para los populares al señalar que «Rosón, tanto hablar de la responsabilidad del PP en Villa Magdalena o el Calatrava, y vale que con razón, pero resulta que ahora nos deja su herencia condicionando el gasto del Ayuntamiento para los dos años».

El recorte para el presente ejercicio equivale a dejar solo la renovación de las farolas entre todas las obras incluidas en el presupuesto. «Al final es el señor Rosón el que se ha cargado el Bulevar de Santullano», uno de los capítulos sacrificados en el plan económico financiero son los 3,4 millones para las obras, ironizó Pacho. En otra cosa coincidieron populares y 'naranjas': han dejado la ciudad paralizada de nuevo.