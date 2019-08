La oposición insta al gobierno a defender el Bulevar para no perder la subvención europea PSOE y Somos temen la pérdida de los 10,3 millones de euros y critican las contradicciones entre los miembros del bipartito ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 10 agosto 2019, 01:46

En el equipo de gobierno hay divisiones sobre qué hacer con el Bulevar de Santullano. El alcalde, Alfredo Canteli, lo tiene muy claro: semisoterrar el tráfico para proteger la iglesia de San Julián de los Prados. Las obras serán en un principio de medio kilómetro y llegarán en el futuro a los dos. De esta forma se generarán una gran cantidad de metros de suelo al unir los barrios separados desde hace más de cuarenta años por la entrada a la autopista 'Y'. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, señaló el jueves que «estudiarán» el proyecto de los arquitectos Eslava y Tejado para ver «si cumple» con los pliegos del concurso de ideas y que establecen que todas las obras no deben exceder los 18 millones de euros.

Esta disparidad de opiniones es para el Grupo Municipal de Somos la «primera crisis de gobierno» y tanto ellos como el PSOE instan al bipartito a defender el proyecto ganador del concurso de ideas para no perder los 10,3 millones de la subvención europea. «Las contradicciones entre los concejales del Partido Popular y Ciudadanos suponen retrasos y generan una preocupación importante. El proyecto del Bulevar es una solución global aunque necesita mejoras y retoques», aseguró ayer el socialista Fidel Rodríguez, quien también apuntó que una financiación de tal calibre no se obtiene «todos los días».

Rubén Rosón fue un paso más allá. Las declaraciones de Cuesta son para él una victoria porque Ciudadanos les da la razón «al reconocer que no existe ningún informe contrario a la recepción del proyecto». Es por ello que pidió a la formación naranja que no se convierta «en un pelele» del Partido Popular» y escuche a sus votantes para defender este proyecto. «Debe de ser coherente con su programa electoral y responsable con la acción de gobierno para no perder los fondos europeos ni meterse en demandas judiciales por no recepcionar este proyecto», añadió para de la misma forma apuntar que el Bulevar «no es de ningún partido». «Es de Oviedo y no podemos perder más tiempo».

La actuación de Ciudadanos no gustó a la quinta fuerza del Ayuntamiento. La portavoz de Vox, Cristina Coto, criticó que el exdecano del Colegio de Abogados lleva «dos meses» con el expediente del proyecto sobre la mesa y «no es serio» que ahora diga que se puede «aprovechar a trozos». La mejor idea es para esta formación soterrar el tráfico para proteger de esta forma la iglesia Prerrománica. «Esperemos que los bandazos de Ciudadanos no nos conduzcan al Bulevar de los sueños rotos», añadió a través de otra nota de prensa.

Los vecinos se movilizarán

Los miembros de la plataforma Imagina un Bulevar, que en noviembre cumplirán siete años de actividad continuada, anunciaron ayer que se movilizarán para defender el proyecto ganador del concurso de ideas. La fecha aún está por cerrar, pero una de sus portavoces, María Castro, apuntó ayer que en las próximas semanas «intensificarán» las acciones informativas para lograr el este proyecto sea pionero en el cambio urbano de Asturias». «No ponemos en cuestión la legitimidad de Cuesta ni de su equipo. Solo apelamos al sentido común y a su responsabilidad para no abordar proyectos mucho más costosos como es un túnel de dos kilómetros», añadió.

También recordó que hace un mes pidieron una reunión con Cuesta y aún no han recibido respuesta.