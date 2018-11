La oposición lamenta «el espectáculo» de Somos para ayudar a la familia de Palacio El bombero Eloy Palacio. / E. C. Izquierda Unida pide rebajar «el ruido mediático» para conseguir «el objetivo común de lograr una solución» J. C. A. OVIEDO. Sábado, 10 noviembre 2018, 03:38

El Grupo Municipal Popular ayer mostró su «perplejidad» ante «el bochornoso espectáculo que Somos y el tripartito están dando con un tema tan sensiblecomo es la justa ayuda que se reclama para la familia de Eloy Palacio». El portavoz adjunto de los populares, Gerardo Antuña, cargó contra el informe externo solicitado por Somos y que advierte de una vía ajustada a derecho para conceder una subvención extraordinaria a la viuda e hijo del bombero fallecido durante el incendio de Uría 58.

Sin embargo, Antuña regresó al informe de Secretaría General que «dice claramente que en los términos planteados no se puede conceder la ayuda que se solicita». Para el concejal «Somos hace lo de siempre, cuando no les gusta o no coincide algo con su visión tratan de desacreditarlo. En un nuevo ataque a un funcionario del Ayuntamiento, se presentan en sala de prensa con un informe hecho por otro abogado». «Intentan ahora disfrazar con argumentos técnicos lo que a todas luces fue un error político», agregó el edil que, asimismo, hizo copartícipes del «intento de sacar ventaja política con este asunto» al resto del gobierno que «asiste al bochornoso espectácul con una cierta indignación impostada».

Para Ciudadanos, Somos se retrata en similares términos «como un partido que desprecia a la institución y a los trabajadores municipales» al encargar un informe al secretario municipal para analizar la posible ayuda a la familia de Eloy Palacio y, «acto seguido, pide otro informe externo a la carta porque no le gustan las conclusiones del primero».

«Ni siquiera este asunto tan delicado ha conseguido la unidad del tripartito, son una farsa como gobierno y una vez más han quedado en evidencia», cargó Luis Pacho para afirmar que «aquí hay un grupo político que una vez más va por libre para ver cómo puede sacar rédito electoral de una causa que debería generar un consenso entre todas las fuerzas políticas». «Todos lamentamos la situación de la familia del bombero fallecido y nos parece una absoluta injusticia la ridícula indemnización que ha recibido un trabajador fallecido en acto de servicio», añadió

IU pide cordura

«Por un lado nos gustaría que se frenara el ruido mediático y, por otro, mantenemos lo que siempre hemos dicho: que este informe, como otros que pudieran aparecer y aportar, tendrán que estar validados por los técnicos municipales», explicó Cristina Pontón, portavoz de Izquierda Unida que llamó a lograr «el objetivo común, indiscutible y último de dar una solución a esta familia y al colectivo de bomberos».