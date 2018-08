La oposición tacha de «estafa» el coste de la remodelación del acceso a Oviedo desde la 'Y' Iván Álvarez y Ana Taboada revisan un tomo del proyecto con Manuel Carrero. / PABLO LORENZANA El equipo de gobierno acoge con «ilusión» un proyecto «ambicioso» que «habrá que ir haciéndo en la medida que sea factible» D. LUMBRERAS/C. PÉREZ OVIEDO. Viernes, 24 agosto 2018, 02:13

Los tres socios de gobierno (Somos, PSOE e IU) salieron ayer con espíritus «ilusionados» tras la reunión mantenida con la plataforma Imagina un Bulevar para concretar los detalles de la obra que remodelará la entrada a la ciudad desde la 'Y'. Tras tres horas de cónclave, la valoración por parte del equipo de gobierno se centró en reseñar la importancia del proyecto diseñado para Santullano. «Nos ilusiona muchísimo porque supone el cambio a una ciudad sostenible, verde y para las personas», concretó la concejala de Participación, Ana Taboada.

También optimista fue su compañera de gobierno, Ana Rivas. La responsable del área de Infraestructuras resaltó la «importante» transformación de este acceso a la ciudad. Un proyecto que calificó de «muy ambicioso». De los tres socios de gobierno también fue la más cauta al menos en cuanto a plazos de inicio de obras. «Habrá que ir haciéndolo en la medida de que sea factible. Cuando consigamos ir resolviendo los entresijos de la zona, será un cambio radical». El primero de esos entresijos gira en torno a la primera fase del proyecto: las obras en el tramo entre el Palacio de los Deportes y el puente de Rubín. La única posible en este momento, ya que en los otros dos tramos parte de los suelos no son de titularidad municipal. En el arranque desde la Cruz Roja, la presencia de la Fábrica de Armas, cuya cesión negocia el Ayuntamiento con Defensa, impide actuar en la zona; entre Guillén Lafuerza y la 'Y', es la presencia del enlace del Hospital, la que frena el proyecto.

Para el edil del área de Contratación, Iván Álvarez, el proyecto es «mejor de lo que creíamos». El concejal subrayó que la actuación forma parte del «eje vertebral del cambio del modelo de ciudad, subiendo hacia La Vega y, por supuesto, con El Cristo».

Nada que ver con la opinión que mostraron los grupos de la oposición. Los 51,2 millones de euros para el proyecto presentado por la UTE Bosque y Valle para la transformación del entorno del acceso a Oviedo desde la 'Y' cayeron como un jarro de agua fría sobre el Partido Populary Ciudadanos. Ambas formaciones coincidieron en calificar el presupuesto como una «estafa» máxime cuando la estimación inicial del Ayuntamiento para el proyecto del Bulevar de Santullano era de tan solo 19,3 millones de euros.

El concejal del Partido Popular Fernando Fernández-Ladreda declaró que «estamos ante el timo de la estampita». No le encajó el argumento de triplicar el coste en base a la glorieta que reemplazará a los actuales accesos al Hospital Universitario Central de Asturias. «El Principado ha callado como un grillo sin matarlo a este respecto, cómo es posible que se quiera realizar esta barbaridad en donde se quiere incluir una gran glorieta que reemplazará a los actuales accesos al HUCA terminados hace cuatro días y que costaron una barbaridad en los tiempo no lejanos de Vicente Álvarez Areces», señaló Fernández-Ladreda. «Si inicialmente se estimaba el coste del Bulevar en 19,3 millones y ahora éste casi se triplica hasta más de 51, no es que haya que buscar cosas prescindibles; es que el sesenta y seis por ciento del total no se puede ejecutar, por falta de recursos», concluyó.

Opinión cercana a la de Luis Pacho, portavoz Ciudadanos, que calificó la cuantía presentada por los autores del proyecto de «estafa a la ciudadanía». El necesario recorte de «más de 30 millones» supondrá que los técnicos tengan que «sacar, no una tijera, sino una sierra mecánica», ironizó el edil de la formación naranja. Con todo, Pacho matizó que el equipo de gobierno no puede hablar «realmente» de proyecto hasta que los técnicos den el visto bueno definitivo.