El Orgullo más crítico y ardiente

«En 1969, en Stonewall fueron nuestras hermanes trans, migrantes, maricas con pluma, bisexuales viciosas y bolleras de Nueva York, las que iniciaron a pedradas y bolsazos las políticas que hoy aúnan la diversidad sexual y de género, y encendieron la mecha». Así comenzó, en la plaza del Ayuntamiento, la lectura Del manifiesto reivindicativo del 'Orgullo Crítico', la concentración convocada con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTB por la plataforma Transmarikabibollo, que llenó las calles, junto a los colectivos Bujarra, Disex Asturies y LBT Asturies, de soflamas ardientes en un trayecto que se inició en la estación del Norte y culminó con más de quinientas personas copando la plaza de la Constitución.

«Nuestro 28-J es una fiesta diferente, interseccional y alejada del clásico 'Pride' que nos utiliza casi como objetos de consumo al servicio de los bancos y las empresas privadas», declaró uno de los manifestantes, Alejandro Fernández, en la primera línea del batallón arcoíris.

No fueron recibidos por el alcalde del municipio, el popular Alfredo Canteli, a las puertas de la Casa Consistorial, pero gritaron igualmente todo tipo de lemas como: «Ni hombre ni mujer, no binarias al poder» o «'fueu al cistema'». Lo hicieron ubicados justo bajo la bandera del movimiento, este año colocada en la fachada del edificio que ocupa la Oficina de Turismo del Principado de Asturias y no en el balcón del Consistorio.

Ese fue uno de los principales motivos que convirtió la fiesta en una verdadera protesta. «El cambio de la bandera parece una medida tomada deprisa y corriendo de cara a la galería, ya que en principio no querían ponerla en ningún lado, y vieron que iban a quedar fatal si no lo hacían», declaró una de las portavoces de la plataforma, Marian Lago. Y advirtió, además, en alusión al posible cambio de color de los bancos de la Escandalera, que «no les compensaría eliminar un símbolo tan característico del Oviedo progresista por el aluvión de críticas que recibirían».

Un gesto «pequeño»

En la manifestación no faltaron representantes del tripartito, ahora en la oposición, como las socialistas Ana Rivas, Marisa Ponga y Lucía Falcón; o la representante de la formación morada, Anabel Santiago. «Es cierto que han colocado la bandera, eso hay que reconocerlo, pero es un gesto pequeño porque la colocan en un lugar secundario», criticó la que fuera concejala de Igualdad durante el pasado mandato. «Hace una semana, con motivo del Corpus, pusieron ahí adornos de carácter eclesiástico», denunció.

También, y desde Izquierda Unida Oviedo, cargaron contra el actual equipo de gobierno por estas decisiones. «Las primeras horas de mandato del PP Y Ciudadanos ya han demostrado que son capaces de gobernar 'sin ideología', cuestionando las conquistas sociales de los últimos cuarenta años».