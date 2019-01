Otea critica que «no se ha hecho nada en cuatro años» para atraer turistas Varios turistas junto a la estatua de La Regenta. / FOTOS DE ALEX PIÑA Rosón destaca que Oviedo «ha batido récord» de visitantes en 2018, pero el PP cree que dejará de ser el principal destino de Asturias este año ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 25 enero 2019, 03:46

El descenso de turistas en 2018 preocupa a la asociación de turismo Otea y a la oposición municipal, mientras Somos e Izquierda Unida sacan pecho de lo hecho en estos casi cuatro años de mandato. Las cifras dibujan el escenario: Oviedo recibió el año pasado casi medio millón de visitantes, un 2,9% menos respecto a 2017. En el polo opuesto se encuentra el número de extranjeros. Según los datos publicados anteayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se marcó un nuevo récord con casi cien mil turistas internacionales. Con todo, la ciudad sigue siendo el destino preferido de Asturias para pasar unos días de descanso.

Sin embargo, el descenso del número de visitantes es para el presidente de la junta local de hostelería, David González Codón, sinónimo de la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno: «Se han perdido cuatro años» y la ciudad está ahora «triste». «No se ha hecho nada y no apetece venir a Oviedo. Además, es un escándalo que no estemos en Fitur y el concejal debería de dar explicaciones», apuntó ayer.

El edil, Rubén Rosón, por su parte sacó ayer pecho de la política turística que han llevado a cabo. La calificó de «muy ambiciosa» y añadió, desde Fitur, que está ya está dando sus frutos. «Hemos multiplicado los congresos y hemos batido récord de visitantes. Estas cifras nos permiten mantener el liderazgo en el turismo regional y además son muy superiores a las que nos dejó al PP». Mientras, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, apuntó que el «empeño» del equipo de gobierno es que Oviedo siga creciendo y se consolide como destino turístico. «Sabemos que quien viene una vez, siempre repite». El PSOE no quiso hacer declaraciones al respecto.

Preocupación de la oposición

La oposición, por su parte, critica la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno. El portavoz de los populares, Agustín Iglesias Caunedo, advirtió que si la tendencia a la baja continúa, la ciudad dejará de ser líder en el sector: «Aquí tenemos una mayor oferta hotelera que en Gijón -alrededor de mil camas más- pero en 2019 perderemos el liderazgo en beneficio de esta ciudad», apuntó para a renglón seguido criticar la falta de «ambición» del equipo de gobierno. «La política turística que han llevado a cabo perjudica la actividad económica y el empleo. Es por ello, que exigimos una respuesta inmediata ante esta crisis», destacó a través de una nota de prensa en la que también exigió conocer cuanto antes la programación estival.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, explicó que la caída de turistas se debe a la «falta de empuje» por parte de la administración local y añadió que esta caída se debe a tres factores: «Qué se puede esperar si el equipo de gobierno no ha hecho nada por reabrir la oficina municipal de turismo de El Escorialín, no tienen ninguna estrategia y el Ayuntamiento no está ni se le espera en Fitur», concluyó el edil de la formación naranja.