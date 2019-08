Los hosteleros defienden el escenario de la Losa de Oviedo El equipo de gobierno pretende instalar el escenario principal de San Mateo entre la plaza de los Ferroviarios y la avenida de los Premios Príncipe. / M. ROJAS Los vecinos de la plaza de los Ferroviarios continúan «a la espera» de que el Ayuntamiento les entregue los expedientes del traslado de los conciertos OVIEDO. Miércoles, 21 agosto 2019, 01:04

A la espera de una ubicación más adecuada para los conciertos de San Mateo, la junta local de Otea mostró ayer su apoyo al escenario de la Losa. «Nunca llueve al gusto de todos», explicó su presidente David González Codón que añadió que, desde el punto de vista del sector, que los actuaciones se trasladen de la plaza de la Catedral a la de los Ferroviarios, «beneficia a la hostelería de la ciudad». En concreto, a los negocios de la propia plaza y la zona de Manuel Pedregal y Ruta de los Vinos. «Sería importante, además, que se permitiera en este nuevo recinto festivo la colocación de barras en el exterior de los locales como ocurre en el Oviedo Antiguo durante San Mateo», solicitó González Codón al Consistorio. Una posibilidad en la que ya trabajan los departamentos de Festejos e Infraestructuras. El pasado lunes Covadonga Díaz, edil responsable de Autorización de Fiestas, mantuvo contactos con empresarios de la zona de la Ruta de los Vinos para interesarse por el montaje.

Las palabras de Otea alineándose con el Ayuntamiento frente a los vecinos que se niegan a que el escenario se sitúe en la Losa son la arena después de la cal. Los hosteleros mantienen, en cambio, un severo desencuentro con la gestión de las fiestas en el Antiguo. El pasado fin de semana González Codón afirmó que el sector se volvía a sentir «decepcionado» con lo que consideran, unas condiciones ventajosas para los chiringuitos frente a los bares y casetas del Bombé.

Porque al Ayuntamiento, históricamente, se le da mal organizar San Mateo. Quedan veinticuatro días para el inicio de los festejos y las contrataciones aún están por cerrar. La situación no es peor a la del año pasado porque a estas alturas aún no habían visto la luz los pliegos para el escenario de la plaza de la Catedral y la contratación de los artistas no había sido aprobada por la Fundación Municipal de Cultura ni tampoco la programación infantil en el Campo de San Francisco.

Este, sin embargo, los conciertos ya han sido anunciados y parte de los contratos ya han sido licitados, pero aún no han sido adjudicadas. De la programación infantil, nada se sabe tampoco. A esto se añade un dolor de cabeza más: los vecinos de las torres de la Losa se oponen «rotundamente» al traslado de los conciertos principales a la plaza de los Ferroviarios y están dispuestos a llegar hasta al final para que el telón no se suba el día del recital de Carlos Baute y Marta Sánchez.

Los afectados pidieron a principios de mes al Ayuntamiento el acceso a la «totalidad de expendientes y actuaciones derivadas» de esta decisión tomada por los miembros de la coalición formada por el Partido Popular y Ciudadanos hace un mes. Pero para su sorpresa han pasado trece días y aún no han visto ningún papel. «Ante los reiterados avisos de la petición de los informes técnicos y jurídicos, así como la resolución del Ayuntamiento que guarden relación con el acuerdo municipal con el traslado de los conciertos de las próximas fiestas de San Mateo, seguimos a la espera de que nos lo notifiquen de forma fehaciente», señalan en el escrito presentado ayer ante el Ayuntamiento.

La situación no se queda ahí. Los vecinos han presentado un escrito en el que solicitan la suspensión cautelar de los conciertos de San Mateo en la Losa, aunque lo cierto es que los pliegos no indican dónde se ubicará el escenario principal de los conciertos de las fiestas. En los nueve folios de los mismos, tan solo aparecen dos referencias a la plaza de los Ferroviarios para señalar que ahí se colocarán la plataforma para personas con movilidad reducida y el control de producción.

En el otro lote referido a esta infraestructura, sin embargo, sí se especifica el lugar. Es decir, se detalla que se ubicará en la plaza Feijóo, en la del Paraguas y el Campo de San Francisco. En ninguno se incluye un plano con las indicaciones del montaje.

«Feria exprés»

Ayer, tanto el presidente de la Fundación de Cultura, José Luis Costillas, junto a la edil de Autorización de Fiestas, Covadonga Díaz, no quisieron hacer declaraciones sobre las críticas de los vecinos. Quienes sí lo hicieron fueron Anabel Santiago y Cristina Coto. La edil de Somos calificó de «feria exprés» la organización de las fiestas de este año y criticó que el equipo de gobierno se «haya empeñado en sacar los recitales de la Catedral para satisfacer a un solo vecino, perjudicando a miles de ovetenses».

La portavoz de Vox, por su parte, lamentó que el equipo de gobierno no le haya hecho entrega de la documentación que ha pedido sobre el traslado del escenario principal. «Todo apunta a que no existe ni siquiera el acuerdo lo que denota un proceder muy reprobable en términos jurídicos, de transparencia y de indefensión a los ciudadanos».