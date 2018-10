«No pensamos en otra cosa que no sea ganar y gobernar Oviedo» Juan Pérez Zaldivar, en el Edificio Histórico de la Universidad. / PIÑA Juan Pérez Zaldivar. Portavoz de Oviedo 21 La plataforma cívica Oviedo 21 se presentará a las elecciones municipales con un programa destinado a «reconducir» la ciudad ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 27 octubre 2018, 03:04

Juan Jesús Pérez Zaldivar (Oviedo, 1950), licenciado en Ciencias Químicas con una dilatada experiencia en la empresa privada, dio su salto a la política en el año 2011 cuando fue nombrado concejal en el Ayuntamiento de Oviedo dentro del grupo municipal de Foro Asturias, partido que abandonó en 2015. Actualmente, y tras varios años «al margen de la vida política», ha decidido volver a involucrarse en la «realidad de la ciudad» como portavoz de Oviedo 21, que se presentará como partido a los próximos comicios.

-¿Cómo valora la presentación de la plataforma ciudadana Oviedo 21 este jueves?

-Estamos satisfechos con la respuesta que nos han dado los ovetenses ante la primera convocatoria que la plataforma cívica Oviedo 21 ha realizado para darse a conocer. Esto demuestra que Oviedo necesita grupos de este tipo.

-¿Es la plataforma un acto de rebeldía?

-Un acto de iniciativa necesaria ante la situación actual, de valentía y compromiso. Una plataforma que surge de los ovetenses descontentos con la situación que se está viviendo en el municipio, y que tiene como principal objetivo una forma nueva de hacer política. Como mencionamos en el acto de presentación, queremos gestionar correcta y adecuadamente los medios que los ciudadanos ponen a disposición del Ayuntamiento.

-¿Contra qué aspectos de la sociedad ovetense?

-La inacción y el abandono.

-¿Cuál será la posición de Oviedo 21 de cara a las próximas elecciones municipales?

-Estamos iniciando un camino largo por recorrer. Ayer lo presentamos mediante un manifiesto junto con nuestro posicionamiento político. Ahora buscamos que los ovetenses que estén de acuerdo con nuestro planteamiento se adhieran. A partir de ahí, seguiremos caminado. Saldrán el programa electoral y la candidatura.

-Alguno de los miembros de Oviedo 21 se ha definido desde el conservadurismo republicano liberal, ¿es una constante?

-Tal vez esa sea una pregunta para un politólogo. Lo nuestro será la gestión y los problemas del día a día, no las ideologías.

-Hoy, las mayorías absolutas parecen cosa del pasado, ¿con quién estarían dispuestos a pactar y con quién no, en el hipotético caso de poder formar gobierno?

-Nuestra idea es ir a las elecciones para poder sacar a Oviedo de la situación en la que se encuentra, no pensamos en otra cosa que no sea ganar y gobernar Oviedo. Aventurado es pronunciarse en otro sentido, pero sí podríamos entendernos con aquel con quien compartamos ideas sobre la gestión de la ciudad. No pactaríamos; sin embargo, con aquel que anteponga sus intereses partidistas a los de nuestra ciudad y sus ciudadanos.

-En tres años de tripartito, las cifras del paro han bajado en varios miles de personas y el Consistorio se encuentra con un superávit de cuarenta millones de euros. ¿Qué falta en el Ayuntamiento?

-Esas cifras habría que ver cómo se han contabilizado, porque la situación real en la calle parece ser otra. Cuando no se ejecutan las obras que están previstas, es fácil que exista superávit...

-¿Y a la ciudadanía?

-Está descontenta, no hace falta más que salir a la calle.

-Han criticado el porcentaje de ejecución de las inversiones.

-El porcentaje de ejecución del presupuesto es ridículo, sobre todo en inversiones. Incluso el mismo alcalde reconoce su insatisfacción por la baja ejecución. El Ayuntamiento debe gastar en dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos y no en ocurrencias inversoras que no pide nadie y que no generan empleo ni riqueza.

-Algunas de esas necesidades pasan por subsanar los problemas educativos de La Corredoria y La Florida.

-Los conocemos a través de los medios de comunicación. La solución pasa por un segundo centro de Secundaria y Bachillerato, en La Corredoria, y en La Florida, con sendos proyectos según el consejero de Educación, y tendremos la opción de conocerlos más a fondo. Habrá que reunirse con los vecinos y solucionar las necesidades.

-¿Sus propuestas políticas también pasan por mejorar los centros sociales?, ¿conocen su estado?, ¿cuántos están en funcionamiento?

-Conocemos los que hay al día de hoy: 52. Se pueden dotar de mejores servicios, analizarlos uno por uno en función de la demanda de cada zona y de dónde estén ubicados. Además, no se puede discriminar a nadie en el uso de los mismos. Sabemos que en el centro de San Lázaro se ha producido el desalojo de un grupo regional que llevaba más de treinta años utilizándolo. Casos como esos no deberían suceder; nos gustaría reconducirlos.

-¿Cuál es el papel de Oviedo 21 en el futuro del municipio?

-Es pronto, necesitamos estudiar el tema en profundidad, ver los problemas específicos y de los medios de que disponemos.

