Oviedo no acudirá este año a la Feria de Muestras y centra sus esfuerzos en San Mateo Los representantes de las asociaciones turísticas y hosteleras, el alcalde y los concejales de Turismo, Cultura y Festejos y Juventud posan antes de la reunión. / PIÑA Los 170.000 euros previstos para la Fidma se destinarán «a tres acciones de captación de congresos» El edil de Turismo lamenta que «no hay tiempo para contratar el stand que merece la capital» GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 3 julio 2019, 01:40

Un paso atrás, pero con la promesa de que es para coger carrerilla. El nuevo concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, lamentó ayer que Oviedo no estará presente este año a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Después de dos semanas de trabajo para intentar buscar una solución, el edil señaló que «no hay tiempo material para contratar el stand que merece la capital del Principado» antes de que arranque la cita gijonesa, pero se comprometió a que la ciudad regresará al evento el próximo verano. García Quintana explicó que los planes del equipo de gobierno para la promoción de la ciudad «no coinciden en nada» con el modelo de la anterior Corporación. La prioridad es crear una nueva imagen promocional y contar con un espacio que permita acoger un amplio programa de actividades, explicó el edil.

Oviedo regresó a la Feria de Muestras en 2016, tras una década de ausencias decidida por Gabino de Lorenzo después de una remodelación del recinto que dejó a la caseta de la ciudad sin el restaurante en el que el Ayuntamiento invitaba cada verano a cientos de usuarios de los centros sociales a fabada, baile y concierto. De vuelta al recinto Luis Adaro en 2016, el stand de Oviedo acabó dentro del Palacio de Congresos, en un local amplio de la primera planta, pero casi oculto al público. El anterior equipo de gobierno destinó una cantidad importante cada ejercicio a través de, hasta, catorce contratos menores y tematizó cada edición. La de 2016, se dedicó a los pasteleros de Oviedo; la de 2017, a las mazcaraes; y la del año pasado, a 'embruxar' Gijón.

García Quintana no concretó qué tipo de stand o qué objetivos buscará en 2020, tan solo señaló que su modelo es distinto y con una imagen diferente, que «no coincide en nada» con los proyectos presentados en los tres años anteriores en la Fidma. La decisión de no acudir a la edición de este año permitirá un ahorro de unos 170.000 euros, que se destinarán a «tres acciones de captación de Congresos en los mercados que nos diga el sector» turístico de la ciudad «antes de final de año». García Quintana calificó de «muy urgente» la necesidad de movilizarse cuanto antes para atraer eventos y reuniones a la ciudad de cara a 2021. «Si no nos ponemos las pilas, se nos van a escapar».

Hosteleros y San Mateo

El concejal de Turismo compareció junto a los ediles de Cultura, José Luis Costillas, y Juventud y Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, tras reunirse en una primera toma de contacto con los empresarios del sector turístico y hostelero, en un encuentro al que acudieron representantes de Otea, de su junta local, del Bulevar de la Sidra, de Oviedo Congresos, de la Ruta de los Vinos, de la asociación de Guías Turísticos y de la Cofradía del Desarme. Una primera toma de contacto que llevó a García Quintana a anunciar que las tres concejalías se centrarían en «lo urgente, sin olvidar lo importante». Lo segundo es crear un consorcio, una sociedad mixta, para la gestión de las políticas turísticas. Lo «urgente», admitió el edil, es San Mateo.

La responsable de Juventud señaló que, «a día de hoy, no sabemos si hay algo contratado para las fiestas». Covadonga Díaz recordó que han solicitado «un informe a los técnicos» para aclarar en qué situación dejó la organización de los festejos de septiembre el anterior equipo de gobierno.

Urgente también es «cambiar» el marco regulatorio que frena la actividad en la ciudad. García Quintana señaló su intención de revisar, de acuerdo con el sector turístico y hostelero, las ordenanzas de Terrazas, Ocupación de Suelo, Mercados, Venta Ambulante y la de Ruido y Protección del Medio Ambiente, «pero garantizando» el descanso de los vecinos también, tranquilizó.

Propuestas y estudio

El edil de Cultura, José Luis Costillas, aseguró que tanto su departamento como Festejos, que sigue siendo suyo, y Turismo trabajarán «conjuntamente» para conseguir que «estos tres pilares, turismo, festejos y cultura, se puedan convertir en un verdadero motor de la actividad económica de esta ciudad». El de Ciudadanos recordó que su grupo llevaba en su programa electoral la modificación de las ordenanzas reguladoras que a día de hoy son «un escollo» para la realización de diversas actividades, tanto turísticas como culturales, que contribuyen a dinamizar la economía local.

En la rueda de prensa tras el encuentro participó también el presidente de la junta local de Otea, David González Codón, que insistió en la importancia que tiene para la hostelería «modificar la ordenanza de Terrazas por el daño que ya originó». Nada se avanzó en este sentido. El equipo de gobierno invitó a los empresarios a presentar sus propuestas de cara a la revisión de la normativa y se comprometió a trabajar «con la participación de todo el sector».

De salir adelante la modificación que reclaman los hosteleros para la normativa de las verandas, sería la tercera revisión en apenas tres mandatos. La transposición de la directiva europea sobre urbanismo accesible ha generado problemas similares a los de Oviedo en los más de ocho mil municipios de España. Durante el mandato de Agustín Iglesias Caunedo, el PP impulsó una reforma que generó un enorme malestar entre los empresarios y una escisión en la asociación.

Con la llegada del tripartito, Urbanismo suavizó algunos aspectos de la norma y autorizó elementos fijos como paravientos. La directiva, que obliga a separar las terrazas de las fachadas, causa verdaderos quebraderos de cabeza en calles estrechas o en locales próximos a otros obstáculos, como zonas verdes. Nada en concreto, pero no hay mucho margen en cualquier caso para que una ordenanza municipal derogue una directiva europea.