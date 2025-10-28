El Oviedo Antiguo pierde a sus dos queridas comerciantes Fina y Elvia en 48 horas La tienda de Mon, Ultramarinos Sabiniano Clemente, cerrará para siempre tras más de 120 años de historia en Oviedo

El Oviedo Antiguo está de luto. María Elvia Clemente, la hermana pequeña de Fina Clemente, ha fallecido. Sólo dos días después de su hermana. Tenía 94 años. Las nietas de Sabiniano Clemente, que hicieron de la tienda ultramarinos de la calle Mon de Oviedo un trabajo y un hogar para todo el que traspasaba sus puertas, se han ido prácticamente unidas. No podían vivir separadas, siempre estuvieron juntas y así ha sido hasta el final.

La noticia del fallecimiento de María Elvia cogió por sorpresa a todos y en especial a los vecinos del Oviedo Antiguo. Fue durante el multitudinario funeral de su hermana Fina, celebrado a la una de la tarde de este 27 de octubre en la iglesia de San Tirso El Real, cuando el párroco Adolfo Mariño comunicó la triste noticia: «Ha muerto su hermana Elvi, si juntas estuvieron en la tierra, juntas están en el cielo». La desolación invadió entonces a las personas congregadas en el templo. Los pésames a la familia Clemente tuvieron que duplicarse.

Así es la vida. «Hace unos meses, Fina estaba aquí con nosotros, en la boda de una nieta y estaba feliz con su hermana, con sus hijas y la gente que la quería», apuntó el párroco. Ahora se han ido las dos. «Una esperó a la otra», incidió dando cuenta de la unión habida entre las hermanas.

Tras el funeral, Marta María García Clemente, hija de Fina y sobrina de María Elvia, no podía contener la emoción por la doble pérdida: «Ellas vivieron toda la vida juntas, trabajaron juntas en el comercio», explicó. «Mi tía se jubiló con 65 años y se dedicó al cuidado de los mayores que teníamos en casa; mi madre decidió seguir en el negocio». Cada una con su tarea, pero «siempre juntas». Hasta el final.

El funeral por María Elvia será este martes, 28 de octubre, en el mismo templo: San Tirso El Real. Un día después del de su hermana mayor.

Oviedo se queda huérfana, especialmente El Antiguo. En la memoria de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlas, siempre pervivirá su imagen tras el mostrador de Ultramarinos Sabiniano Clemente y sus consejos. Con ellas, la tienda hecha hogar de la calle Mon también se despide . Cerrará sus puertas. Así lo confirmó la hija de Fina.

Fundada por Sabiniano Clemente en 1904, ha llegado a superar los 120 años de historia que comenzaron cuando el abuelo de Fina y María Elvia llegó a Oviedo y alquiló el bajo de la calle Mon por dos pesetas, incluyendo la buhardilla del edificio, donde residía el tendero. Tras perder a sus padres, las hermanas dejaron su Grado natal y comenzaron a ayudar en el negocio familiar, que compatibilizaban con las clases colegiales. Ya no quisieron abandonarlo.

María Elvia trabajó en la tienda hasta que pudo jubilarse y Fina no quiso dejarlo nunca, hasta que las fuerzas se lo impidieron. Más de ocho décadas dedicó a la venta, pero sobre todo a acoger a los clientes. Fina y María Elvia bajan la persiana del negocio familiar, pero permanecerán en el recuerdo de Oviedo. Su legado, en la memoria de todos como parte de la historia de la ciudad.

Ampliar San Tirso se queda pequeña para despedir a Fina, una mujer «espléndida y generosa» La iglesia de San Tirso se quedó pequeña en el último adiós a la histórica comerciante Fina Clemente, fallecida a los 96 años. Era una mujer «espléndida, generosa» que «tuvo una vida de sacrificio, de trabajo, con sus momentos de gloria y tristeza», apuntó el párroco Adolfo Mariño, quien dijo a la familia: «Podéis estar en paz, sabemos a dónde va Fina, en sus manos van las obras que ha hecho por los demás». Era, continuó, «una persona feliz que quería a la gente y ellos la querían a ella».