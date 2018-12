OVIEDO, un año en diez TEMAS

3

El juzgado anula el cambio de 21 calles franquistas por «discrecional»

El tripartito decide no recurrir el fallo y reinicia la tramitación para no devolver las vías afectadas a las antiguas denominaciones . Las sentencias no han estado a favor del Ayuntamiento, que ha sufrido varios varapalos en este mandato. Uno de los importantes llegó el pasado octubre, cuando tras unos recursos del PP, la Hermandad de los Defensores y un particular, el juzgado de lo Contencioso número 6 anuló el cambio de las 21 calles franquistas por «discrecional» , cuando se trataba de unas de las importantes apuestas del actual equipo de gobierno. Dos meses después, la plaza de la Gesta –una de las polémicas, ya que numerosos vecinos organizaron un frente común para que no se cambiara su nombre– sigue llamándose plaza del Fresno, y el resto de vías afectadas continúan con su nueva placa. Porque el equipo de gobierno, aunque decidió no recurrir el fallo, no dará marcha atrás