Oviedo apaga las fuentes y reduce los baldeos ante una «situación crítica» por la sequía

El embalse de Alfilorios se encuentra al 30% y el de Tanes, que da servicio a varios municipios, ya está por debajo del 50%; se activa el nivel de prealerta

A. Arce

Oviedo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:39

La sequía continúa y necesario ahorrar agua. El Ayuntamiento de Oviedo, a través del área de Aguas, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras que dirige Nacho Cuesta, ha activado las medidas antisequía para hacer frente a las bajas reservas de agua de los embalses de los Alfilorios y Tanes debido a la escasez de lluvias de este otoño, que se suma a un invierno, primavera y verano ya bajos en precipitaciones de por sí y en los que en Asturias sufrió sus peores sequías en décadas. En estrecha coordinación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), el Consistorio minimizará los baldeos y suspenderá las fuentes ornamentales que no sean de circuito cerrado de acuerdo con el nivel de prealerta.

Fuentes del área de Aguas y Saneamiento señalaron, a través de un comunicado de prensa, que «es necesario tomar estas medidas después de que se haya dejado pasar un tiempo prudencial a la espera que la situación hidrológica se revirtiera, pero no ha sido así». En ese sentido, los registros históricos han reflejado siempre un aumento de la lluvia en otoño; no obstante, este año no está ocurriendo así y las previsiones para las próximas semanas tampoco son favorables. Las mismas fuentes dejaron claro que estas medidas «en ningún caso afectan al consumo doméstico o industrial».

En la actualidad el embalse de Alfilorios está en un entorno del 30%, considerado nivel de prealerta para la CHC; y el embalse de Tanes, desde el que Cadasa da servicio a varios municipios, no sólo a Oviedo, está por debajo del 50%. Problema que se extiende a los manantiales que aportan agua a los depósitos de la zona rural. Durante el verano se llevaron a cabo ya actuaciones preventivas, como activar el bombeo de El Palomar o repasar el mallado de la red para permitir más entrada de agua de las reservas que se compran a Cadasa.

Las medidas

Por lo pronto, las medidas activadas pasan por la realización de una campaña de comunicación para informar a los ciudadanos de la «situación crítica»; el cierre de las fuentes ornamentales que no sean de circuito cerrado, así como el de las fuentes de agua para consumir de chorro continuo; la reducción de los baldeos; el cese del riego de los parques y zonas verdes, y en los jardines con planta de flor, en coordinación con el área de Parques y Jardines, informa el Consistorio.

