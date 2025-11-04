Oviedo aprueba tres declaraciones contra el peaje del Huerna, el SIDA y para pedir más apoyo a la Ópera La Corporación ovetense se suma a la petición al Gobierno central de que bonifique todos los pagos hasta que lo elimine

Susana Neira Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 19:29

Con tres declaraciones institucionales, apoyadas por unanimidad, la Corporación de Oviedo cerró el Pleno ordinario de noviembre. La primera para respaldar el manifiesto de la Alianza de las Infraestructuras y sumarse a la «petición de toda Asturias para que el Gobierno de España suprima el peaje del Huerna», que mientras tanto lo bonifique al 100% y el Ministerio de Transportes acepte reunirse para abordar el asunto.

Acto seguido, los veintisiete ediles también levantaron la mano para aprobar de forma conjunta un texto con motivo del Día Mundial del Sida y reclamar que continúen las inversiones para luchar contra la enfermedad. Y de inversiones, y con petición también a Madrid, trató también la tercera declaración institucional. Oviedo reclamó más partida económica en los presupuestos estatales para la temporada de la Ópera de Oviedo. En la actualidad, es de 500.000 euros. En concreto, espera recibir los 1,1 millones de euros de subvención que se conceden a la de Bilbao.

Aunque hubo momentos de intenso debate durante los diferentes turnos de intervenciones y preguntas, en la sesión de este martes también hubo espacio para la risa. La concejala de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo. Cristina Potón, reclamó que la iluminación navideña se extienda a todos los barrios y la zona rural y de paso, con mucha gracia, cuestionó que «quizá esté un poco sobrecargado» el centro, con la Escandalera convertida en una prueba de «humor amarillo porque no había manera de salir» o la «manada de renos» en los Álamos «que igual estaban mejor distribuidos por los jardines, en su hábitat natural». El PP defendió el modelo, replicado por otras ciudades cercanas, dijo.