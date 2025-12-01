Oviedo anima en una campaña a hacer voluntariado, «una de las experiencias más enriquecedoras» La edil de Políticas Sociales, María Velasco, presenta la acción municipal, que se completa con la entrega de un galardón

«Generosidad, conciencia, compromiso, perseverancia, valentía, optimismo, solidaridad, motivación, actitud, ayuda, entrega, cercanía y apoyo. Estas son las palabras que definen la acción del voluntariado». Con estas palabras, la edil de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco, inició la presentación de la nueva campaña con motivo del Día internacional del voluntariado, que se celebrará el 5 de diciembre.

«Con el objeto de promover y fomentar la acción del voluntariado, este Ayuntamiento, un año más, llevará a cabo una campaña de sensibilización dirigida a toda la sociedad, haciendo un mayor hincapié en personas mayores y bajo el lema 'Gracias al voluntariado por mantener el latido'», que en opinión de la edil, «no sólo simboliza la vida, sino también la energía, la esperanza y el impulso de una comunidad unida por la solidaridad. Es un latido constante, que se mueve en silencio, pero que sin él todo lo demás se detendría. El voluntariado es un latido que mantiene vivos los sueños de muchas personas, que a fuerza a causas justas y que impulsa el cambio en aquellos rincones donde más se necesita», completó.

La campaña se difundirá a través de carteles, mupis y en redes sociales. Además, «por undécima edición procederemos a la entrega del reconocimiento al proyecto de promoción del voluntariado 2025». El jurado del galardón se reunirá a finales de la presenta semana y analizará cinco candidaturas en juego.

«Hacer voluntariado es una de las experiencias más enriquecedoras que una persona puede vivir, no solo se trata de ayudar a los demás sino también de crecer como individuos», insistió la edil de Políticas Sociales en rueda de prensa.