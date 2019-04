El colegio Buenavista de Oviedo, en alerta por un arma de juguete El pasaje Nogales y a la izquierda el colegio Buenavista I. / Mario Rojas La Policía Nacional identifica a unos estudiantes que apuntaron con una pistola, que resultó inofensiva, al patio de la escuela ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 3 abril 2019, 22:04

Desde la ventana de un edificio del pasaje Nogales, frente al colegio Buenavista I, en Oviedo, un grupo de jóvenes apuntaron este miércoles con una pistola de juguete al patio colegial cuando era un hervidero de alumnos. De inmediato saltó la alerta. Los profesores avisaron a la Policía Nacional, al creer que se trataba de un arma de verdad y que los escolares y ellos mismos se encontraban en peligro. Cuando los agentes llegaron al inmueble, identificaron a los autores y descubrieron que el arma en cuestión era totalmente inofensiva. Un juguete. Ocurrió a mediodía.

Hasta que la Policía concluyó la investigación, los nervios y el miedo se apoderaron de quienes creyeron que sus vidas corrían peligro.Estaban asustados, pero también 'sufrieron' lo suyo los estudiantes que «estaban de cachondeo» cuando los policías nacionales llamaron a la vivienda.

La dirección del colegio decidió, según apuntaron fuentes cercanas, no interponer denuncia tras recibir las explicaciones de lo ocurrido. Los agentes, no obstante, le avisaron de que si la situación se repetía les volvieran a avisasar. El personal del colegio confía en que no volverá a producirse algo igual.

Algunos niños contaron lo sucedido a sus padres, cuando les fueron a buscar al colegio, pero supieron a continuación que todo había sido una broma de mal gusto.

Francia

El pasado octubre, en Francia, un alumno amenazó con una pistola falsa a su maestra para que le inscribiera en una clase a la que no había asistido. En esta ocasión fueron detenidos tanto el estudiante como el hombre que le vendió el arma. El segundo fue interrogado y dejado en libertad mientras que el otro fue puesto a disposición del juzgado de Menores. Ante hechos así, la experencia de ayer en el Buenavista no fue buena, aunque resultó inofensiva.